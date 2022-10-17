Трек в триатлон парке, аллея дружбы и велосипедная полоса на проспекте Назарбаева. Новые проекты Костаная

Двадцать два проекта. Именно столько заявок будет реализовано в рамках бюджета народного участия. Идеи костанайцев по благоустройству дворовых территорий и детских площадок воплощают в жизнь за бюджетные деньги уже два года.

Однако в этом году организаторы отмечают повышенный интерес горожан к проекту.

«Мы отбираем именно от заявок жителей. Да, увеличилось количество желающих. Если в 20 году поступило 18, в 21 году -9, а в 22 году — 32. Но из этих поступивших, экспертный совет отбирает соответствующие требованиям правил и направляет, допускает к голосованию», — отметила заместитель руководителя экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Зайра Ещанова.

Проекты, прошедшие и этот этап, реализуют. К примеру, в 2022-ом году это пять проектов, на них потрачено 35 миллионов тенге. Все они связаны с благоустройством дворовых территорий — это детские и спортивные площадки. Из тех, что одобрены для реализации в следующем году, есть аналогичные, а есть и необычные. К примеру, безопасный асфальтовый трек, переходящий в газон для велосипедистов в триатлон парке, велосипедная полоса на проспекте Назарбаева и даже аллея дружбы.

Также к этому вопросу хотят привлечь ПКСК и Оси. Потому что после реализации проекты остаются бесхозными, ни у кого не стоят на балансе, а значит подвергаются износу без должного ухода, а иногда и вовсе актам вандализма, как это произошло с детской площадкой по улице Киевской. Есть и другая проблема. Чаще всего участники, берут фото из интернета и вкладывают в проект, при этом не знают сколько средств нужно на его реализацию, не имеют топосъёмки, а значит элементарно не знают, будут ли, к примеру, под детской площадкой проходить какие-либо коммуникации.

Сколько средств будет выделено в следующем году для реализации проектов , участвующих в бюджете народного участия будет известно при утверждении бюджета. Поэтому в акимате планируют у авторов проектов запрашивать точные расчёты и эскизы. Потому как не у всех, чьи проекты одобрены, указаны цены, адекватные рыночным, и не учтена масса нюансов.

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