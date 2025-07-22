Уровень молодежной безработицы вырастет в следующем году. Такой прогноз LS озвучили в департаменте занятости населения.

Согласно данным Бюро нацстатистики, в I квартале 2025 года данный показатель составлял 3,1% (117,9 тыс. человек). Больше всего людей этой категории находится в Алматы (4,1%), Астане (3,8%) и области Жетысу (3,8%).

При этом в ведомстве прогнозируют, что в 2026 году уровень молодежной безработицы составит 3,4%.

Данным вопросом занимается министерство труда и соцзащиты населения, которое проводит мониторинг и принимает меры по содействию в занятности. С начала года за помощью в последнем обратились 220,6 тыс. молодых казахстанцев. На свободные вакансии удалось устроить 28,4 тыс. человек, субсидируемые государством места заняли 34 тыс. человек.

Помимо этого, в рамках региональных карт аккумулируются проекты, где будут создаваться открытые позиции. Их мониторинг ведется через регистрацию трудового договора, наличия пенсионных взносов и соцотчислений.

Также проводится профессиональное обучение под потребности предприятия, социально уязвимым слоям населения выдаются гранты на открытие своего дела, создаются субсидируемые вакансии и др. Для этого реализуются такие проекты, как содействие платформенной занятости, «Ауыл аманаты», «Ауыл ел бесігі», «Серпін», «С дипломом – в село!» и т. д.