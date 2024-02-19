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Безработные казахстанцы смогут получить по миллиону тенге

Фотография для новости Безработные казахстанцы смогут получить по миллиону тенге

Фото alau.kz

На брифинге в СЦК рассказали о проекте по развитию предпринимательства среди казахстанской молодежи категории NEET – это молодые люди, которые не работают и не учатся, передает корреспондент NUR.KZ. 

Как сообщил сегодня глава комитета по делам молодежи и семьи Кайрат Камбаров, в Казахстане 7,1% молодых людей относятся к категории NEET или «временно неустроенной молодежи». Для поддержки инициатив молодежи по проекту «Zhas Project» предусмотрено предоставление 280 малых грантов на сумму до 1 млн тенге на каждый грант.

«В рамках проекта «Zhas project» предусмотрено предоставление на конкурсной основе малых грантов на сумму до 1 млн тенге на социальные проекты, направленные на решение проблем местных сообществ для молодежи – возраст от 18 до 35 лет из категории NEET.  Участники проекта должны соответствовать следующим критериям: граждане Республики Казахстан, возраст – от 18 до 35 лет, иметь постоянную или временную регистрацию на территории региона на момент подачи заявки, заявитель на момент подачи заявки должен быть в статусе временно неустроенной молодежи», – сообщил глава комитета.

Он добавил, что старт конкурса назначен на 25 марта 2024 года. Представленный на конкурс проект должен быть направлен на решение социальных проблем и должен быть реализован в срок не более 4 месяцев.

Авторы @Мими Бутенко, Айбекова Сауле

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