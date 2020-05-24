Безработные не спешат занимать вакансии по Дорожной карте, полагая, что там низкие зарплаты

Из более 3 тысяч вакансий на ремонт городских объектов трудоустроены оказались лишь 10 процентов безработных. Такую информацию предоставил костанайский центр занятости. Привлечь людей на работу по техническим и строительным специальностям пытаются, проводя широкую информационную огласку. Но зачастую людей интересуют не столько предоставляемые им места, сколько уровень заработной платы. А его они считают низким, сообщает alau.kz

Трудоустройство по дорожной карте занятости столкнулось с нежеланием людей в ней участвовать. Центр занятости в этом году предложил больше 3 тысяч временных вакансий на инфраструктурные объекты города. Но на данный момент за устройством на работу обратились только 285 человек.

«Есть необходимость в рабочей силе. По специальностям в основном идут разнорабочие, дорожные рабочие. На ремонты школ: отделочники, маляры, плотники, газоэлектросварщики нужны. Слесари нужны, автослесари. Водители, водители на спец.технику. Поэтому вакансий очень и очень много»,- говорит руководитель центра занятости населения акимата Костаная Надежда Костенюк.

Свой невысокий интерес сами люди объясняют низкой зарплатой. Как сообщила руководитель центра занятости, безработные, которые к ним обращаются, полагают, что будут получать только гарантированный минимальный предел оплаты в 85 тысяч тенге. А его они считают недостаточным.

«В основном они хотят более 100-120 тысяч. Хотя эта заработная плата на проектах у них будет. Потому что при разговоре с подрядчиками, заказчиками, сами понимаете, работы сложные, трудные, поэтому заработная плата в основном идет более 100 тысяч»,- сказала Надежда Костенюк.

Сотрудники центра занятости разъясняют это, обзванивая людей, стоящих у них на учете. Прибавляют еще и вероятность постоянного трудоустройства в организациях, которые пока предлагают временную работу. Главное показать себя достойным специалистом.

«В средствах массовой информации везде сведения мы доносим. В социальных сетях, объявления расклеиваем, раздаем листовки, раздаем брошюры именно в местах скопления людей: на рынках, в торговых центрах. Выезжаем в близлежащие поселки: Красный Партизан, Дружба. То есть везде ведется информационная работа»,-сообщила Надежда Костенюк.

Но пока результат позволил центру занятости закрыть вакансии лишь на нескольких городских объектах. Среди них ремонт 7-й и 9-й школ, куда направили по 7 человек. А также дорожные работы по улицам Арыстанбекова, Алтынсарина и Аль-Фараби. Туда в общей сложности устроили 141 соискателя. Оставшиеся 130 человек пока не закрывают всех предоставленных вакансий на ряде объектов строительства и реконструкции. На работу ждут как выпускников колледжей, так и людей, давно находящихся в поиске работы.

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