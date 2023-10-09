Безумцы! Теперь всех будут наказывать? Об оштрафованной за цветы рудничанке высказываются жители Костанайской области

Новость о том, что жительницу Рудного Людмилу оштрафовали за то, что она разбила палисадник возле своего подъезда. Женщина посадила цветы. Вместе с мужем они облагородили участок. Много лет участок радовал рудничан. Однако, после жалобы соседки в семью приехали представители департамента по управлению земельными ресурсами Костанайской области.

Они сказали все убрать, а также выписали ей штраф на сумму 258 тысяч тенге. Супругам сказали , если оплатят в течение недели, то сумма будет 129 тысяч тенге. По словам Людмилы, семье пришлось экстренно искать деньги и оплатить штраф.

Эта новость взбудоражила жителей не только Костанайской области. В социальных сетях все казахстанцы оставляли комментарии с возмущениями.

«В дальнейшем никто не захочет облагораживать!»

«А около магазина тоже нельзя высаживать цветы?» «Так разве можно, за доброе дело?!» «Была красота, радовала глаз, они же не продавали эти цветы, а ухаживали за ними, а это труд, надо было поблагодарить их за это, а не наказывать» «Вы конечно извините меня, что плохого в том, что цветы высажены? Когда двор не оборудован, озеленено жалуются. А когда люди сами за свой счёт, ни у кого не просят денег. Посадили цветы тоже не довольны. Так вы определитесь уже!» «Женщина ничего страшного не совершила, а вы ей штраф!» «Дело можно выиграть! Должно было быть предупреждение!» «Как убирать территорию около дома призывают жильцов. И всё по закону! А как цветочки сажать, так не имеешь права! Где справедливость? Может нам не надо нарушать закон о землепользовании и не лезть с уборкой? Пусть государство убирает, её же земля. «Безумцы…Теперь во всем городе в срочном порядке уберут красоту…Вернёмся к окуркам, мусору…Вы вообще думаете, когда выносите решение? Штраф за красоту?!!!!»

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