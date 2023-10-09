Безумцы! Теперь всех будут наказывать? Об оштрафованной за цветы рудничанке высказываются жители Костанайской области

Фото Людмилы/tengrinews.kz
Новость о том, что жительницу Рудного Людмилу оштрафовали за то, что она разбила палисадник возле своего подъезда. Женщина посадила цветы. Вместе с мужем они облагородили участок. Много лет участок радовал рудничан. Однако, после жалобы соседки в семью приехали представители департамента по управлению земельными ресурсами Костанайской области.
Они сказали все убрать, а также выписали ей штраф на сумму 258 тысяч тенге. Супругам сказали , если оплатят в течение недели, то сумма будет 129 тысяч тенге. По словам Людмилы, семье пришлось экстренно искать деньги и оплатить штраф.
Эта новость взбудоражила жителей не только Костанайской области. В социальных сетях все казахстанцы оставляли комментарии с возмущениями.
«В дальнейшем никто не захочет облагораживать!»