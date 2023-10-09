USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Безумцы! Теперь всех будут наказывать? Об оштрафованной за цветы рудничанке…

Безумцы! Теперь всех будут наказывать? Об оштрафованной за цветы рудничанке высказываются жители Костанайской области

Фото Людмилы/tengrinews.kz

Новость о том, что  жительницу Рудного Людмилу оштрафовали за то, что она разбила палисадник возле своего подъезда. Женщина посадила цветы. Вместе с мужем они облагородили участок. Много лет участок радовал рудничан. Однако, после жалобы соседки в семью приехали представители департамента по управлению земельными ресурсами Костанайской области. 

Они сказали все убрать, а также выписали ей штраф на сумму 258 тысяч тенге. Супругам сказали , если оплатят в течение недели, то сумма будет 129 тысяч тенге.  По словам Людмилы, семье пришлось экстренно искать деньги и оплатить штраф.

Эта новость взбудоражила жителей не только Костанайской области. В социальных сетях все казахстанцы оставляли комментарии с возмущениями.

«В дальнейшем никто не захочет облагораживать!»

«А около магазина тоже нельзя высаживать цветы?»
«Так разве можно, за доброе дело?!»
«Была красота, радовала глаз, они же не продавали эти цветы, а ухаживали за ними, а это труд, надо было поблагодарить их за это, а не наказывать»
«Вы конечно извините меня, что плохого в том, что цветы высажены? Когда двор не оборудован, озеленено жалуются. А когда люди сами за свой счёт, ни у кого не просят денег. Посадили цветы тоже не довольны. Так вы определитесь уже!»
«Женщина ничего страшного не совершила, а вы ей штраф!»
«Дело можно выиграть! Должно было быть предупреждение!»
«Как убирать территорию около дома призывают жильцов. И всё по закону! А как цветочки сажать, так не имеешь права! Где справедливость? Может нам не надо нарушать закон о землепользовании и не лезть с уборкой? Пусть государство убирает, её же земля.
«Безумцы…Теперь во всем городе в срочном порядке уберут красоту…Вернёмся к окуркам, мусору…Вы вообще думаете, когда выносите решение? Штраф за красоту?!!!!»
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Минздравом Казахстана пересмотрены новые требования к поликлиникам. Чего ждать?
Следующая новость

В «КТЖ-Грузовые перевозки» начисляли премии умершим бывшим сотрудникам