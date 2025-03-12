По данным на 1 марта активными мерами содействия занятости охвачено 97 тысяч казахстанцев. 101,2 тысяч человек были трудоустроены, из них 30,2 тысяч – на постоянную работу. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РК.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 71 тыс. человек, из них:

на социальные рабочие места – 5,3 тыс.;

на молодежную практику – 3,2 тыс. человек;

на общественные работы – 56,4 тыс.;

в рамках проектов «Серебряный возраст» – 6,1 тыс. человек,

«Первое рабочее место» – 41 чел.

Обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 6,8 тысяч человек. Завершили и получили сертификаты 3,7 тысяч человек. На профессиональное обучение по запросам работодателей направлено 49 человек.

Наряду с этим, для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыяч. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП — 1 572 800 тенге для реализации новых бизнес-инициатив.

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