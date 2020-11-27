Билборды с призывом заплатить алименты появились в Костанае

В Костанае появились билборды с призывом заплатить алименты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила руководитель Региональной палаты частных судебных исполнителей по Костанайской области Несибели Басенова, с неплательщиками алиментов в Костанайской области решили бороться социальной рекламой. С помощью такой визуальной рекламы частные судебные исполнители Костанайской области хотят еще раз призвать население, чтобы люди, выплачивающие алименты, не накапливали долги, а погашали их вовремя.

«Работа частного судебного исполнителя – это не выбивание долгов. Хотя многие понимают это буквально. Нам порой приходиться искать разные пути, что бы «горе-папаши» заплатили своим детям – заметьте, своим детям, – алименты. Мы беседуем с ними, проводим профилактические разговоры, объясняем и рассказываем. Вот, еще один способ борьбы со злостными неплательщиками алиментов. Билборды с призывом заплатить долги. Думаем, что это будет действенным решением», – сказала Н.Басенова.

По ее словам, работа по установке билбордов была проведена совместно с прокуратурой города Костаная.

Также Н.Басенова отметила, что в городе Рудном судебный исполнитель Динара Исмухамбетова изъяла автотранспорт у должника по алиментам, у которого долг за несколько лет составляет 1 768 507 тенге.

«В продолжении темы борьбы со злостными должниками по алиментам частными судебными исполнителями города Рудного совместно с сотрудниками управления полиции города и прокуратуры города Рудного осуществлено изъятие автотранспортного средства марки «MAZDA 323» у жителя города. У должника числится долг по алиментам в размере 1 768 507 тенге. Кстати, у Динары Исмухамбетовой в исполнении более 1 500 алиментных дел», — добавила Н.Басенова.

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