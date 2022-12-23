Билетов нет. Будут ли дополнительные вагоны в Казахстане к Новому году

Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов сообщил, что скоро к действующим поездам подцепят дополнительные вагоны и по всем направлениям билеты появятся в продаже, передает Tengritravel.kz.
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На встрече с представителями КТЖ журналисты рассказали о нехватке билетов на железнодорожные поезда в новогодние праздники. Они поинтересовались, будут ли в эти дни курсировать дополнительные поезда.
«Сейчас ведется анализ. Пока про дополнительные поезда информации нет, но могу сказать, что будут дополнительные вагоны цепляться к действующим поездам практически по всем направлениям. Да, есть такое, билетов нет, но уже с 25 декабря будут дополнительные вагоны», — заверил Тайжанов.