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Билеты на автобусные маршруты по Костанайской области можно теперь купить онлайн

Новшества введены в пункте обслуживания пассажиров, расположенном на железнодорожном вокзале по ул. Перронной. Теперь билеты на автобусные маршруты можно приобрести на специальном сайте, который в работу запустил частный перевозчик.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, онлайн билеты можно купить в Рудный, Лисаковск, Тобол, Житикару, Камысты, а также в Карасу и Восток, Боровское и Троебратское.

«Внедрение электронного билетирования создаст удобства населению, пассажирам, тем, кому нужно уехать в данные направления не нужно будет ехать в кассу, допустим, в этот пункт обслуживания пассажиров, они, сидя дома, могут приобрести билеты и поехать в этот пункт нужно будет только для осуществления отправки», — отметил руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Гульнар Бекмухамедова.

Как отмечают в ведомстве, о том, чтобы внедрить покупку билетов на автобусные рейсы онлайн, люди просили давно. Теперь чиновники надеются, что и другие частные перевозчики на иные направления тоже введут подобное новшество. Всего же сейчас в Костанайской области действует 23 межрайонных маршрута, которые обслуживаются 11 перевозчиками. К примеру, возобновлены рейсы в Тюмень, Екатеринбург и Магнитогорск. Но при этом без автобусного сообщения остаются села Аулиекольского, Денисовского, Узункольского и Мендыкаринского районов.

«Мы заинтересованы в открытии регулярных маршрутов и в последнее время уже чаще стали обращаться предприниматели, которые не работали в этой сфере, у них есть интерес. Буквально на днях подошел предприниматель, интересовался, хотел и на Аулиеколь, и на Сарыколь открыть, они позакрывались эти рейсы, но они нужны», — сказала руководитель отдела.

В помощь частным перевозчикам в Костанайской области — субсидирование социальных маршрутов. Сейчас часть стоимости билета, а это от 40 до 50 процентов субсидируется государством по 7 атобусным направлениям. В прошлом году из бюджета на это выделено 118 млн тенге, в этом — 137 млн.

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