АО «Пассажирские перевозки» сообщает о введении зимних скидок на железнодорожные билеты по ряду популярных маршрутов. Льготные условия будут действовать в установленный период и применяться при соблюдении утверждённых правил оформления проездных документов.

В какие дни действуют скидки

Скидки распространяются на поезда, отправляющиеся по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.

Скидки на поезда «Тальго» по направлениям

Поезд «Тальго» №11/12 «Алматы – Шымкент»

• категория мест: турист «2Д»

• размер скидки: 25%

Поезд «Тальго» №65/66 «Астана – Кызылорда»

• категория мест: верхние места

• размер скидки: 25%

Поезд «Тальго» №105/106 «Алматы – Петропавловск»

• категория мест: верхние места

• размер скидки: 25%

Условия оформления билетов

В компании отмечают, что скидки применяются автоматически при покупке билетов в указанные дни и действуют при наличии свободных мест соответствующей категории.

Борьба с наркопреступностью: крупные изъятия и задержание семейной пары в Костанае Борьба с наркопреступностью остаётся одним из ключевых направлений деятельности Министерство внутренних дел Республики Казахстан в...

Охота за веселящим газом: МВД предупредило казахстанцев В МВД напомнили, что 1 января текущего года введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих...