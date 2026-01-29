АО «Пассажирские перевозки» сообщает о введении зимних скидок на железнодорожные билеты по ряду популярных маршрутов. Льготные условия будут действовать в установленный период и применяться при соблюдении утверждённых правил оформления проездных документов.
В какие дни действуют скидки
Скидки распространяются на поезда, отправляющиеся по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.
Скидки на поезда «Тальго» по направлениям
Поезд «Тальго» №11/12 «Алматы – Шымкент»
• категория мест: турист «2Д»
• размер скидки: 25%
Поезд «Тальго» №65/66 «Астана – Кызылорда»
• категория мест: верхние места
• размер скидки: 25%
Поезд «Тальго» №105/106 «Алматы – Петропавловск»
• категория мест: верхние места
• размер скидки: 25%
Условия оформления билетов
В компании отмечают, что скидки применяются автоматически при покупке билетов в указанные дни и действуют при наличии свободных мест соответствующей категории.
