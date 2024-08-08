За 20 тысяч тенге в купе. Билеты на поезда подорожают в Казахстане

Повысить тариф на железнодорожные перевозки на 20% с 1 октября планирует министерство транспорта, передает inbusiness.kz

В Казахстане курсирует 140 пассажирских маршрутов, сообщили в министерстве транспорта. 62 двух маршрутов коснется повышение тарифа.

«Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса и повышения заработной платы работникам. Также важно учесть, что за последние 10 лет повышение цен по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям не осуществлялось за исключением индексации к уровню инфляции», — сообщили в министерстве транспорта.

Цена на «Тальго» будет составлять примерно 19 493 тенге, в стандартных поездах стоимость купе составит 19 653 тенге, плацкарт – 12 871 тенге. Билеты на поезда пригородного сообщения будут стоить 6314 тенге, передает informburo.kz

Новые тарифы вступят в силу с 1 октября. Билеты с повышенной стоимостью начнут продавать на эту дату за 45 дней – с середины августа.

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