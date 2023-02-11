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Билеты с пересадкой с поезда на поезд теперь можно купить в Казахстане

Фото из открытых источников

Пассажиры смогут покупать билеты на поезда с пересадками, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

При покупки билетов на сайте пассажиры могут воспользоваться новой функцией – «Проезд с пересадкой/составной маршрут».

«При отсутствии прямого сообщения или свободных мест функция даёт возможность выбрать маршрут с пересадкой с поезда на поезд», – говорится в сообщении.

В настоящее время услугой можно воспользоваться при покупке билетов по маршрутам: Костанай – Семей, Экибастуз – Алматы, Ерейментау – Уральск, Петропавловск – Актобе, Шымкент – Аркалык, Шымкент – Петропавловск, Костанай – Шымкент и Атырау – Семей.

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