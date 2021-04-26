Билл Гейтс призвал подготовиться к будущим пандемиям

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Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс предупредил, что мир должен быть лучше подготовлен к будущим пандемиям, передает Tengrinews.kz со ссылкой на LADbible.
Гейтс считает, что человечество должно быть намного умнее в будущем из-за извлеченных уроков во время пандемии СOVID-19.
Он также подчеркнул важность подготовки к таким событиям, заявив, что вирусная эпидемия может стать очень серьезной проблемой.
«Если что-то убьет более 10 миллионов человек в ближайшие несколько десятилетий, это, скорее всего, будет очень заразным вирусом, а не войной. Не ракеты, а микробы», — пояснил Гейтс.
По его словам, когда дело доходит до биологических угроз, миру не хватает безотлагательности и человечеству повезет, если следующая пандемия придет через 20 лет.
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