Билл Гейтс призвал подготовиться к будущим пандемиям

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс предупредил, что мир должен быть лучше подготовлен к будущим пандемиям, передает Tengrinews.kz со ссылкой на LADbible.

Гейтс считает, что человечество должно быть намного умнее в будущем из-за извлеченных уроков во время пандемии СOVID-19.

«Нас убаюкивает чувство ложной безопасности, мы не думаем, что это произойдет в следующие десять лет, поэтому не считаем нужным вкладывать в это деньги», — заявил миллиардер, добавив, что пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала важность подобных инвестиций.

Он также подчеркнул важность подготовки к таким событиям, заявив, что вирусная эпидемия может стать очень серьезной проблемой.

«Если что-то убьет более 10 миллионов человек в ближайшие несколько десятилетий, это, скорее всего, будет очень заразным вирусом, а не войной. Не ракеты, а микробы», — пояснил Гейтс.

По его словам, когда дело доходит до биологических угроз, миру не хватает безотлагательности и человечеству повезет, если следующая пандемия придет через 20 лет.

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