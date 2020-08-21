Био-пакеты из крахмала предлагали покупателям супермаркета эко-активисты

Пакеты из крахмала предлагали сегодня эко-активисты покупателям одного из супермаркетов. Людей просили выбрать вместо полиэтилена био-разлагающийся пакет, передает alau.kz

Участники молодежных организаций Костаная решили привлечь внимание горожан к проблемам экологии. Для этого они прибыли в один из супермаркетов, и решили совершить кажется невозможное — убедить покупателей отказаться от привычных пакетов под продукты.

«Сегодня мы в ходе акции предлагаем обменять пластиковые полиэтиленовые пакеты на био-разлагаемые, которые состоят из 100-процентного крахмала. Соответственно они не вредят природе. Также мы будем людям раздавать листовки, в которых указана информация о том, каким образом правильно сортировать отходы»,- рассказал Наурызбек Бирмагамбетов, руководитель экологического клуба Костанайской области.

«Крахмальный» пакет абсолютно надежен, убеждали эко-активисты. Он разлагается до 100 дней, никак не вредит природе и при этом может выдержать до 15 килограмм, не смотря на свой небольшой объем. Но вот проверить его на прочность покупатели не спешили. Они хоть и соглашались принять чудо-пакет, но по-прежнему складывали продукты в полиэтилен и спешно удалялись из магазина. Тем не менее, находились и те, кто уже давно пришел к пониманию, что экологию надо спасать и сделать это можно только собственным выбором.

«Вообще пакетов я противник таких. Потому что они долго разлагаются. И какие у нас свалки? Там горы этих пакетов. Мы сейчас отвыкли от сеток, от сумок, как раньше были болоньевые, сетки простые вязаные. Я предпочитаю носить в таких пакетах – в сумках тряпочных, болоньевых»,- высказалась посетительница супермаркета Людмила.

Эко-активисты навещают магазины не первый раз. Они уже охватили три торговые точки в городе. Так молодые люди стараются распространить 500 био-пакетов, которые закупили у одной из столичных компаний. Стоимость одного такого пакета доходит до 40 тенге.

«Мы закупили у казахстанской компании. Пока это единственный производитель, который выпускает 100-процентно био-разлагаемый пакет. Руководитель компании и само производство находится в городе Нурсултан»,- сообщил Наурызбек Бирмагамбетов.

Экологическую акцию молодежные активисты проводили при поддержке областного управления природопользования и молодежного фонда «Даму». В следующие пару недель они хотят продолжить свою работу, но уже в некоторых из районов области. Там местных покупателей также ознакомят с альтернативными пластику вариантами.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.