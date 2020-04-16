Биртанов: Все медучреждения страны начинают работать как инфекционные

Все медицинские учреждения Казахстана будут работать по принципу инфекционных больниц. Об этом в эксклюзивном интервью 31 каналу рассказал глава Минзрава Елжан Биртанов.

«Всё больше будет больных – беременных, людей с травмами, с инфарктом, инсультом, которые могут быть заражены. И этих больных нельзя лечить в инфекционной больнице, поскольку инфекционная больница предназначена лишь для лечения инфекций. Поэтому в регионах страны мы переформатируем многопрофильные больницы на работу в формате инфекционной больницы. Это означает, в первую очередь, готовность медработников к своей защите и, главное, к защите пациентов», – заявил Елжан Биртанов.

Он подчеркнул, что по принципу инфекционных будут также работать все районные больницы, все поликлиники и скорая помощь. Всех больных обязаны принимать через фильтр. И уже после диагностики и исключения коронавирусной инфекции, можно приступать к лечению.

«Если требуется экстренная операция, значит, оперировать нужно при обеспечении полной собственной безопасности и безопасности пациента. Это непросто. Это требует тренировки, так что начинайте это дело сейчас», – призвал медработников министр.

Он отметил, что коронавирус – не грипп, не простая болезнь, с которой может справиться любой врач, и призвал всех медиков изучать научную литературу.

«Ребята, изучайте литературу, мы ежедневно высылаем вам на почту и в чаты дайджесты, протоколы. Сегодня утвердили новый протокол, это уже шестая редакция, там все научно доказанные технологии есть. Не нужно думать, что вас это не коснётся. Вы должны быть готовы, чтобы встретить этих больных», – сказал Елжан Биртанов.

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