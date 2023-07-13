Биржа грузоперевозок ATI.SU: основные сервисы для перевозчика

В Казахстане существенно вырос спрос на экспортные грузоперевозки, особенно — в Россию. Доставка грузов внутри страны также становится всё более востребованной. Где искать надёжных партнёров для выгодного сотрудничества в условиях высокого спроса? Обратите внимание на Биржу грузоперевозок ATI.SU, созданную в 1998 году в России. Она поможет организовать грузоперевозки по Казахстану и между странами.

На Бирже ATI.SU вы найдёте сервисы, упрощающие работу грузовладельцев, перевозчиков и экспедиторов. В этой статье мы сделаем акцент на основных инструментах для владельцев грузов.

Поиск транспорта — один из главных сервисов Биржи для грузовладельцев. Его можно найти на сайте, а также в мобильном приложении «АТИ Грузы и Транспорт». Ежедневно на ATI.SU доступно около 100 000 автомобилей из десятков стран, поэтому здесь вы сможете выбрать машину с наиболее подходящими характеристиками для внутренних и международных перевозок.

Первым делом пройдите регистрацию на ATI.SU. Сделать это несложно:

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу сайта. Выберите профиль деятельности — например , грузовладелец или грузовладелец-перевозчик. Введите номер телефона. Укажите адрес электронной почты. Придумайте логин и пароль.

Готово. Теперь можно приступать к работе с Биржей.

Зайдите в раздел «Поиск машин» на главной странице ATI.SU. Укажите пункты отправления и назначения — страну, регион или город. Также можно выбрать список, например Южный Казахстан или СНГ, если вы планируете отправлять грузы в несколько государств.

Данных о маршруте достаточно, чтобы просмотреть как можно больше предложений. Но если вам нужен автомобиль с конкретными характеристиками, например типом кузова «рефрижератор», или же вы запланировали поездку на определённую дату, установите прочие фильтры:

дату погрузки,

тип кузова,

тип загрузки,

габариты машины,

грузоподъёмность,

объём кузова.

Заключить выгодную сделку поможет указание ставки водителя и формы оплаты.

Когда все данные внесены, нажмите кнопку «Найти транспорт». В выдаче появятся доступные варианты. Вы можете по-разному заполнять поисковую форму, добавлять и убирать сведения, влияя таким образом на результат.

Если вы ищете партнёров для внутренних рейсов по Казахстану, вы увидите все контакты в машинах, а также информацию о фирмах бесплатно. Если же вам нужно организовать международную перевозку, рекомендуем приобрести лицензию «Все машины», без лицензии вам будет доступно лишь 30% контактов.

Как снизить риски при сотрудничестве и выбрать ответственного исполнителя? В этом вам помогут Паспорта участников Биржи ATI.SU. Там можно посмотреть рейтинг, претензии и упоминания на форуме «Недобросовестные партнёры) и Рекомендации от других участников. Также в Паспорте самых активных исполнителей есть отметка о количестве выполненных заказов.

Напишите контрагентам, чьи предложения вас заинтересовали.

Быстрее найти партнёров поможет добавление своих грузов на Биржу. Кликните по вкладке «Добавить груз» в шапке сайта. В открывшейся форме для заполнения укажите всю необходимую информацию:

наименование груза,

вес и объём груза,

точки загрузки и разгрузки,

тип кузова,

детали оплаты,

контакты,

примечание (по желанию).

Поставьте галочку в графе «GPS-мониторинг», если хотите запросить у перевозчика отслеживание груза с помощью бесплатного сервиса «АТИ Водитель».Через АТИ Водитель перевозчик будет предоставлять вам информацию о перемещениях груза в реальном времени и делиться статусами перевозки через интерактивную карту.

После внесения данных нажмите на кнопку «Добавить груз». Он будет опубликован на Бирже и станет доступен её участникам.

Заходите на Биржу ATI.SU и сами убедитесь в удобстве её сервисов!

Если у вас возникнут трудности в работе с тем или иным сервисом, звоните или пишите представителю ATI.SU в Казахстане:

+7 (727) 327-08-41

+7 (778) 249-97-66

[email protected]

Зобова Рената Рафкатовна

пн-пт с 9:00 до 18:00, по времени г. Астана

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