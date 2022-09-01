Биржевые торги дизельным топливом приостановили в Казахстане: АЗС накажут

О принятых мерах по стабилизации ситуации с продажей дизельного топлива в Казахстане сообщило Агентство по защите конкуренции, передает zakon.kz.

Проблемы с дизельным топливом в Казахстане продолжаются. АЗРК пошло на кардинальные меры для исправления ситуации.

«За прошедшую неделю выявлены факты превышения предельных цен на дизтопливо в Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. По итогам мониторинга цен, проведенного территориальными подразделениями АЗРК, материалы для составления административных протоколов направлены в КРЕМ МНЭ РК. Для стабилизации цен на дизтопливо Биржевой комитет принял решение о приостановке биржевых торгов»,- отметили в АЗРК.

Водителям, которые видят, что АЗС не продает дизельное топливо казахстанцам, но спокойно заливает его иностранным клиентам, АЗРК советует обращаться с видеофактами и жалобами в территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции.

В случае обмана потребителей жаловаться на индивидуальных предпринимателей или организации, осуществляющие торговую деятельность и оказание услуг, нужно в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК. А если дизельное топливо продают по завышенным ценам, то отправить заявление на такие АЗС можно в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Со своей стороны АЗРК обещает в случае выявления по всем фактам избирательного подхода со стороны АЗС по реализации дизельного топлива принимать меры антимонопольного реагирования. Предметом антимонопольных проверок также является обоснованность повышения цен участниками первичного и вторичного оптовых рынков.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.