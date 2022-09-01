Биржевые торги дизельным топливом приостановили в Казахстане: АЗС накажут

ria.ru
О принятых мерах по стабилизации ситуации с продажей дизельного топлива в Казахстане сообщило Агентство по защите конкуренции, передает zakon.kz.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Проблемы с дизельным топливом в Казахстане продолжаются. АЗРК пошло на кардинальные меры для исправления ситуации.
«За прошедшую неделю выявлены факты превышения предельных цен на дизтопливо в Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. По итогам мониторинга цен, проведенного территориальными подразделениями АЗРК, материалы для составления административных протоколов направлены в КРЕМ МНЭ РК. Для стабилизации цен на дизтопливо Биржевой комитет принял решение о приостановке биржевых торгов»,- отметили в АЗРК.
Водителям, которые видят, что АЗС не продает дизельное топливо казахстанцам, но спокойно заливает его иностранным клиентам, АЗРК советует обращаться с видеофактами и жалобами в территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции.
В случае обмана потребителей жаловаться на индивидуальных предпринимателей или организации, осуществляющие торговую деятельность и оказание услуг, нужно в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК. А если дизельное топливо продают по завышенным ценам, то отправить заявление на такие АЗС можно в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
Со своей стороны АЗРК обещает в случае выявления по всем фактам избирательного подхода со стороны АЗС по реализации дизельного топлива принимать меры антимонопольного реагирования. Предметом антимонопольных проверок также является обоснованность повышения цен участниками первичного и вторичного оптовых рынков.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: