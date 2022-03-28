Битва за иномарку. Как купить авто за 700 тысяч тенге

Блестящую возможность обзавестись «железным конем» предоставляет государственный онлайн-аукцион. Здесь можно попытать удачу и купить приличный автомобиль с дисконтом

Столичная полиция распродает здесь свои старые автомобили. Сейчас «Пежо» выставлены на аукцион с начальной ценой 773 тысячи тенге. Разумеется, состояние их удручающее, все-таки автомобили не стояли без дела, а без малого восемь лет находились на страже правопорядка, сообщает «Экспресс К».

К тому же это аукцион на повышение, а значит, уйти они могут даже выше рыночной цены. И все же попытать удачу стоит.

Если же ваш кошелек позволяет, то вы можете вступить в схватку за приличную Kia Cerato 2011 г. в., которую продает Центр занятости населения из ЗКО. Начальная стоимость — 3,9 млн тенге. Если автомобиль окажется в технически исправном состоянии, то такая покупка вполне выгодна.

Другое ведомство из Караганды продает Skoda Octavia 2014 г. в. за 2,4 млн. Это уже точно выгодная покупка. Может, поэтому госслужащие даже не вытерли пыль, фотографируя лот. Так же поступили и продавцы Chevrolet Epika 2008 года из Сатпаева (2,2 млн тенге).

Если вам нужен надежный автомобиль без единой тени гламура, а в кармане всего 200 тысяч тенге, то можно попробовать побороться за «семерку». Ее выставил на аукцион сельский акимат в СКО.

При желании можно сразу запустить целый автопарк, купив 11 автомобилей за 7,5 млн тенге. Такое «комбо» выставил на продажу департамент по делам обороны ВКО. Причем аукцион на понижение, что дает возможность покупателю соразмерить силы.

Один из казахстанцев, который зарабатывал на подобных аукционах: «Участием в таких аукционах можно заработать на жизнь. Я зарабатывал от 100 тысяч тенге с одной сделки. Конечно, нужно разбираться в машинах, уметь ее приводить в порядок, а также быть готовым к убыткам. Сейчас я уже этим не занимаюсь, это хлопотно».

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