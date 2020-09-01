Бизнес будут по-новому поддерживать в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести госсубсидирование для бизнесменов, наиболее пострадавших секторов экономики, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Ситуация все еще сложная. В порядке дополнительной помощи малому и среднему бизнесу поручаю обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6 процентов годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.

Также Президент коснулся вопроса специальной программы Нацбанка по пополнению оборотных средств для МСБ в наиболее пострадавших секторах.

«Ранее предполагалось, что она завершит свое действие в этом году. В текущих действующих условиях поручаю продлить действие данной программы до конца 2021 года, а также расширить ее охват. На эти цели следует дополнительно предусмотреть 200 миллиардов тенге, доведя общий объем программы до 800 миллиардов тенге», — указал Токаев.

«Также поручаю приостановить до конца года начисление платы за аренду для МСБ, по объектам недвижимости принадлежащим госорганам и квазигоссектору. В нынешних условиях сохранение занятости и доходы населения — абсолютный приоритет. Поэтому важно на это время снизить нагрузку на фонд оплаты труда для МСБ в наиболее пострадавших отраслях. В данной категории бизнеса поручаю отменить отчисления с оплаты труда во внебюджетные фонды на срок до конца года», — добавил он.