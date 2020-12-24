Бизнес должен работать. «Атамекен» призывает открыть субъекты предпринимательства, чья деятельность до сих пор под запретом

«Атамекен» призывает постепенно приступить к открытию субъектов предпринимательства, деятельность которых по-прежнему под запретом. В Правительстве готовы рассмотреть предложения НПП при условии неукоснительного соблюдения всех саннорм и цифрового мониторинга.

По инициативе «Атамекена» бизнесмены из сфер, находящихся 9 месяцев под запретом, смогли озвучить свои проблемы напрямую заместителю премьер-министра и председателю Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса Ералы Тугжанову. В онлайн встрече приняли участие члены правления НПП, предприниматели, заместители акимов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Туркестана, а также представители руководства ряда министерств, в частности здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития.

Владельцы караоке и компьютерных клубов, бильярдных, боулингов, детских развлекательных центров, фудкортов и банкетных залов ранее неоднократно подчеркивали, что жесткий запрет на их деятельность создает теневой рынок. В результате мониторинговые группы фиксируют проведение массовых мероприятий без санитарных норм.

Председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов подчеркнул, что предприниматели понимают позицию санврачей и опасения по распространению вируса.

«Но от того, что мы запрещаем и говорим, что отрасли эти не работают люди не перестают в эти заведения ходить. Как результат, мы не видим реальную ситуацию, предприниматели работают в тени, создаются коррупционные моменты. Поэтому нам лучше осторожно и последовательно начать открывать бизнес. И предприниматели Алматы предложили провести на их базе пилотный проект», — сказал председатель правления Нацпалаты.

Аблай Мырзахметов отметил, что с начала пандемии между Атамекеном и государством сложился конструктивный диалог, благодаря которому 90% бизнеса на сегодня хоть и с ограничениями, но функционирует.

Однако 13 тысяч субъектов предпринимательства все еще находятся под запретом. С 1 по 14 декабря НПП провела опрос почти 42 тысяч предпринимателей по всей стране, из которых 90% — представители малого бизнеса. Половина всех респондентов сказала о финансовой нестабильности своих компаний, отмечая потери доходов (43%), падение спроса (26%), проблемы с оплатой аренды (27%), коммунальных платежей (15%), выплатой налогов (15%), нехватку средств на зарплаты сотрудникам и ведение деятельности (13%). Для каждого третьего респондента ограничение времени работы как в будни, так и выходные, является сегодня основным барьером ведения бизнеса. Почти 10% опрошенных отметили, что в ближайшее время вынуждены будут закрыться.

«В рамках МВК проделана большая работа: фактически с чистого листа разработано более 40 алгоритмов деятельности бизнеса с учетом санитарных норм, найдены подходы к проверкам мониторинговых групп, разработаны «правила игры» по ограничениям работы бизнеса в зависимости от зоны санэпидобстановки (красная, желтая, зеленая). Мы уверены, что можно найти подходы и для работы пока не разрешенных сфер бизнеса» — подчеркнула заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева.

Юлия Якупбаева также отметила, что предприниматели рассчитывали свои финансовые потоки с учетом дополнительных заказов и поступлений в предпраздничный период. В этой связи бизнес готов брать на себя даже дополнительные обязательства по соблюдению санитарных норм, лишь бы быстрее приступить к работе.

Рестораторы за время пандемии лишись 40% выручки, теперь владельцы заведений не могут вовремя закрыть обязательства перед поставщиками, коммунальными службами и просят продлить время работы объектов до часу ночи. Владельцы банкетных залов готовы самостоятельно уведомлять сотрудников СЭС о предстоящих мероприятиях, чтобы инспектор мог прийти на праздник и проверить соблюдение всех предписаний и постановлений.

Еще одна отрасль потерпевшая убытки и ушедшая в тень — компьютерные клубы. По словам соучередителя CYBERDOM Максима Исаева в Нур-Султане из 120 клубов, 40 закрылись, из тех, кто остался, 80% работают нелегально.

«В нашем бизнесе есть четкое количество мест и мы можем контролировать поток людей, предприниматели готовы выдавать бесплатно маски, дезсредства и перчатки, чтобы кожа не соприкасалась с предметами в клубе, а после каждого посетителя проводить уборку», — рассказал Максим Исаев.

О поэтапном открытии просили бильярдные клубы, которые, по мнению главы ассоциации, ошибочно отнесены к развлекательным заведениям, так как являются спортивными объектами. Они соответствуют всем принятым саннормам и готовы выполнить все требования врачей, чтобы начать работу и сохранить бизнес.

Вице-премьер РК Ералы Тугжанов поручил Главному санитарному врачу Ерлану Киясову рассмотреть инициативы бизнеса по санитарным требованиям к возможному открытию караоке, фудкортов, боулингов, столовых, банкетных залов, детских развлекательных центров. Однако, обратил внимание, что делать это нужно осторожно, чтобы не допустить новых вспышек вируса. А на ближайшем заседании МВК будут рассмотрены предложения по пересмотру графика работы ресторанов, кафе и столовых.

Также Ералы Тугжанов поддержал идею пилотного проекта в Алматы с применением цифрового мониторинга, установкой видеокамер для отслеживания соблюдения сантребований с возможным переходом на саморегулирование. К реализации могут приступить после новогодних праздников.

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