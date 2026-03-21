Бизнес Казахстана в шоке: новые налоги и сбои мешают работать

Малый и средний бизнес в Казахстане сталкивается с увеличением налоговой нагрузки и новыми административными ограничениями. В НПП «Атамекен» обозначили три ключевых изменения, которые сильнее всего влияют на предпринимателей, сообщает lsm.kz

Отмена добровольного снятия с учета по НДС

Ранее компании могли выйти из системы НДС, если за год не достигали установленного оборота. С 2026 года эта возможность отменена. Теперь даже при низких доходах бизнес обязан оставаться плательщиком НДС. Дополнительно предприниматели лишаются права применять специальные налоговые режимы, что увеличивает как финансовую, так и административную нагрузку. По оценкам НПП, это также ведёт к росту издержек для самих налоговых органов при невысокой отдаче.

Рост нагрузки на фонд оплаты труда

Затраты на оплату труда остаются одной из крупнейших статей расходов бизнеса. При этом единых правил формирования фонда оплаты труда до сих пор нет. Совокупная нагрузка превышает 40% от зарплаты, что, по мнению «Атамекена», стимулирует уход в тень и неформальную занятость. Ситуацию усложняет наличие восьми различных платежей с разными базами расчёта.

Опрос 1855 предпринимателей показал: более 90% поддерживают пересмотр подхода к налогообложению ФОТ. Большинство считает оптимальной нагрузку не выше 20%. Почти 60% уверены, что снижение налогов позволит сократить «серые» зарплаты, а более 30% ожидают роста занятости.

Отдельно отмечается единый платёж, введённый в 2023 году для бизнеса на спецрежимах. Он не обязателен, однако отказаться от него можно только после завершения отчётного периода. При этом ставка будет расти — с 24,8% в 2026 году до 26,3% к 2028 году. Также он не распространяется на доходы сотрудников-нерезидентов, а индивидуальные предприниматели не могут применять его для себя.

Сбои в налоговых информационных системах

С начала 2026 года предприниматели регулярно сталкиваются с техническими проблемами и недоступностью онлайн-сервисов. Это мешает своевременно сдавать отчётность, оформлять электронные счета-фактуры и проводить расчёты.

В «Атамекене» подчёркивают: несмотря на преимущества цифровизации, ключевым фактором остаётся стабильность систем. Надёжная цифровая инфраструктура напрямую влияет на деловую среду и уровень доверия бизнеса к налоговой системе.

В итоге предприниматели ожидают более предсказуемых условий работы, снижения нагрузки и устойчивой работы государственных сервисов.

