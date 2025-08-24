В Казахстане готовят запретительный список, который закроет возможность бизнесу работать в упрощенном режиме. LS узнал подробности у министерства национальной экономики.
В ответе на запрос редакции сообщается, что на текущий момент перечень видов деятельности проходит внутреннюю процедуру согласования.
«После этого документ будет направлен в заинтересованные госорганы и размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения», – добавили в ведомстве.
Вместе с тем отмечается, что в проект войдут виды деятельности, соответствующие условиям для применения СНР на основе упрощенной декларации, где оборот 2,4 млрд тенге и ставка ИПН 4%.
Ранее сообщалось, что в рамках нового Налогового кодекса по пожеланию депутатов было принято решение о создании перечня ОКЭД. Тогда же министр нацэкономики Серик Жумангарин сообщил, что вместе с НПП ведется соответствующая работа. Однако он отметил, что список может быть огромным. Министр также пообещал, что список будет выставлен на обсуждение в сентябре на сайте «Открытые НПА».
