В Казахстане готовят запретительный список, который закроет возможность бизнесу работать в упрощенном режиме. LS узнал подробности у министерства национальной экономики.

В ответе на запрос редакции сообщается, что на текущий момент перечень видов деятельности проходит внутреннюю процедуру согласования.

«После этого документ будет направлен в заинтересованные госорганы и размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения», – добавили в ведомстве.

Вместе с тем отмечается, что в проект войдут виды деятельности, соответствующие условиям для применения СНР на основе упрощенной декларации, где оборот 2,4 млрд тенге и ставка ИПН 4%.

Ранее сообщалось, что в рамках нового Налогового кодекса по пожеланию депутатов было принято решение о создании перечня ОКЭД. Тогда же министр нацэкономики Серик Жумангарин сообщил, что вместе с НПП ведется соответствующая работа. Однако он отметил, что список может быть огромным. Министр также пообещал, что список будет выставлен на обсуждение в сентябре на сайте «Открытые НПА».

