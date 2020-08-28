Бизнес освободили от взносов в систему ОСМС до 1 октября

В Казахстане до 1 октября от взносов и отчислений в систему обязательного социального медицинского страхования освободили малый и средний бизнес. Об этом сообщил директор филиала «Фонд социального медицинского страхования» Алматы Тлеухан Абилдаев, передает zakon.kz.

На брифинге в Алматы он рассказал, что до 1 октября 2020 года от взносов и отчислений освобождены 29 категорий малого и среднего бизнеса. До октября сотрудники этих предприятий считаются застрахованными вне зависимости от того поступали за них отчисления или нет. На сегодня по республике от уплаты освобождены более 1 млн наемных работников, по городу Алматы – около 117 тысяч предприятий.

Для того, чтобы застраховать своих сотрудников работодатели должны зарегистрировать их данные на сайте msb.fms.kz и актуализировать информацию каждый месяц.

Если работник обнаружил, что у него нет статуса застрахованности, несмотря на то, что он работает на предприятии, которое освободили от уплаты отчислений и взносов в систему ОСМС, то нужно сделать следующее:

— скачать приложение Qoldau 24/7;

— открыть вкладку «для сотрудников МСБ»;

указать БИН организации;

— загрузить приказ о назначении на должность или трудовой договор;

— отправить запрос.

Запрос будет обработан в течение 30 минут. Если БИН по данным КГД входит в список освобожденных от уплаты ОСМС, то гражданину предоставляют статус застрахованного на 1 календарный месяц.

«Напомню о важности выполнения этой процедуры до 1 октября, чтобы работодателю не пришла задолженность по взносам и отчислениям», — сказал Абилдаев.

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