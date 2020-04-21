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Бизнес освободят от налогов на фонд оплаты труда до 1 октября

www.zakon.kz

Принято решение об освобождении от уплаты ИПН, СН, социальных платежей и переносе сдачи годовых форм на 31 мая 2020 года, сообщает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК от 20 апреля 2020 года № 224 с 1 апреля 2020 года установлен поправочный коэффициент «0» к ставкам следующих налогов и социальных платежей:

ИПН, удерживаемого у источника выплаты;

ИПН, уплачиваемого самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой;

социального налога, ОПВ, ОППВ, социальных отчислений, взносов и отчислений на ОСМС, за исключением уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя.

Данное положение применяется в отношении следующих налогоплательщиков и их работников:

лиц, занимающихся частной практикой, и субъектов микро, малого или среднего предпринимательства, по определенным видам деятельности согласно приложению 1, по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года;

субъектов крупного предпринимательства по видам деятельности согласно приложению 2, по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 июля 2020 года.

На период с 1 апреля 2020 года до 1 октября 2020 года установлен поправочный коэффициент «0» к ставкам налога на имущество:

по взлетно-посадочным полосам на аэродромах и терминалам аэропортов;

для лиц, занимающихся частной практикой.

Для налогоплательщиков-резидентов Казахстана, занимающихся деятельностью воздушного пассажирского транспорта, предоставлена до 1 января 2021 года отсрочка по уплате исчисленного НДС за нерезидента по техническому обслуживанию и юридическому сопровождению сделок лизинга воздушных судов.

При этом, указанные налогоплательщики сумму исчисленного НДС за нерезидента относят в зачет в том налоговом периоде, в котором такое приобретение работ, услуг от нерезидента признано облагаемым оборотом при условии, что сумма исчисленного налога на добавленную стоимость уплачена в бюджет до 1 января 2021 года.

С 1 марта 2020 года устанавливается, что надбавки работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, выплачиваемые с 1 марта 2020 года в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 4 апреля 2020 года № 28/2020, не являются объектами ИПН, удерживаемого у источника выплаты, социального налога, ОПВ, ОППВ, социальных отчислений, взносов и отчислений на ОСМС.

С 1 марта 2020 года принято решение о переносе срока представления форм налоговой отчетности по обязательствам 2019 года с 31 марта 2020 года на 31 мая 2020 года.

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