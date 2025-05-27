Крупнейшие казахстанские экспортеры заявили о приостановке поставок и возможной угрозе банкротства в связи с резким ростом тарифов на железнодорожные грузоперевозки, передает LS.

По словам исполнительного директора Ассоциации горно-металлургических предприятий Николая Радостовца, ситуация достигла критического уровня.

«Я прошу министерство транспорта вмешаться, поскольку ряд предприятий находится на грани остановки. Особенно остро это затронуло угольные компании, по контрактам возникают серьезные разрывы. Многие уже утратили доверие к стабильности поставок. Мы хотим понять: возможно ли с 19 мая реально отменить повышение тарифов? Мы знаем, что такое решение принято давно, но оно до сих пор не вступило в силу. В итоге мы должны платить тройную цену за перевозку грузов», – сообщил он.

В свою очередь коммерческий директор «Сарыарка Energy» Ринат Сафиханов заявил, что повышение тарифа в три раза катастрофически отразилось на компании.

«Третий месяц не осуществляем отгрузку угля. Поставки остановлены. Мы направили обращения в Минпром и другие госорганы. Сейчас предприятие фактически на стадии закрытия, идет сокращение персонала», — отметил он.

О схожей ситуации заявила и логист Karazhal Operating Айгуль Ахметова, компании по переработке баритовых руд.

«Три месяца простаиваем, а выполнить контрактные обязательства не можем – договоры были заключены в декабре на год. Никто не ожидал столь резкого роста цен на перевозки. Прошу «Қазақстан темір жолы» заранее сообщать о планируемом повышении ставок, чтобы мы могли включать актуальные расценки в новые контракты. Сейчас мы не можем не только исполнить обязательства, но даже вывезти готовую продукцию – стоимость выросла втрое», – подчеркнула она.

С ответом на обеспокоенность бизнеса выступил директор департамента тарифной политики КТЖ Диас Тусупбеков.

Он сообщил, что компания уже определилась с планами на следующий год.

«Мы закладываем рост тарифа в пределах 24%. Это касается услуги магистральной железнодорожной сети. Предупреждаем заранее, чтобы компании могли соответствующим образом строить свои планы. Что касается текущей ситуации: как только госкомиссия по модернизации экономики приняла решение об отмене механизма ценовых пределов и возвращении к прежней системе тарификации, мы издали соответствующий документ. С 8 июня действие ценовых пределов будет отменено для всех экспортных направлений», – сообщил он.

Тусупбеков подчеркнул, что повышение тарифов стало вынужденной мерой, продиктованной экономической необходимостью.

«У нас одни из самых низких цен на услуги. Мы ежегодно фактически субсидируем экспортеров примерно на 200 млрд тенге. При этом собственные затраты не компенсируются, а инвестиционные возможности ограничены. Кроме того, на нас возложены обязательства по госпрограммам — строительство дорог, закупка подвижного состава и другие крупные проекты с триллионными бюджетами. Повышение давно назрело, и мы просим отнестись к этому с пониманием», – пояснил он.

Как уточняют представители отрасли, в марте тарифы на магистральные железнодорожные перевозки по экспортным направлениям выросли в три раза. Это привело к оттоку иностранных заказчиков и вынудило часть предприятий в горно-металлургическом и угольном секторах сократить или временно остановить экспорт.

Дополнительное повышение на 36% в мае вызвало отказ ряда зарубежных партнеров от ранее согласованных поставок, поставив под угрозу долгосрочное сотрудничество на внешних рынках.

Тем временем государственная комиссия рекомендовала «Қазақстан темір жолы» с 19 мая ввести понижающий коэффициент на экспортные и транзитные перевозки грузов стран ЕАЭС. Однако на практике это решение до сих пор не реализовано.

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