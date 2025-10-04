Предприниматели просят пересмотреть запретительный список для работы в СНР, передает LS.

В НПП «Атамекен» отмечают, что львиная доля проблем была снята ранее в ходе обсуждения данного перечня с правительством. Однако, для ряда видов деятельности хотят ввести запрет на работу в рамках упрощенной декларации.

«Остались нишевые, но крайне важные вопросы, которые для определенных отраслей могут быть прямо губительными. Наша принципиальная позиция по-прежнему – не ограничивать категории, учитывая уже введенный запрет на вычеты для предприятий на общеустановленном режиме при работе с теми, кто использует «упрощенку»», – заявили в НПП.

Отмечается, что в списке значатся и те, кто работает только с физлицами, а не с корпоративным сектором. Их переход на общеустановленный режим приведет к увеличению налоговой нагрузки. Предприниматели отмечают, что это может полностью «убить» отечественное производство и социальную доступность услуг.

Среди наиболее критичных отраслей:

Здравоохранение. Под запрет попала «прочая деятельность в области здравоохранения» (ОКЭД). Представители медорганизаций, включая частные кабинеты массажистов и логопедов, указали на нелогичность такого решения. Крупные клиники и небольшие кабинеты, работающие с физлицами, оказались в одной категории. Переход на новый режим неизбежно приведет к росту цен на услуги и закрытию бизнеса, особенно в сельской местности.

Управление жилыми домами. Представители ОСИ и управляющих компаний отметили, что, несмотря на заключение договоров с юрлицами, их конечными потребителями являются жители домов, то есть физлица. Рост налоговой нагрузки приведет к повышению тарифов на комуслуги.

Ювелирное дело. ОКЭД «производство ювелирных и аналогичных изделий» объединяет крупные заводы и мелких ремесленников, работающих индивидуально. Для последних переход на общеустановленный режим грозит удорожанием изделий, закрытием мастерских и потерей налоговых поступлений для государства.

Туризм. Большинство операторов, работающих во въездном и внутреннем туризме – это микробизнес. Фискальная нагрузка может полностью остановить развитие этих направлений, которые сейчас активно поддерживает государство.

Розничная торговля. В список попали аптеки и предприятия, занимающиеся розничной торговлей через сетевой маркетинг. Аптеки будут вынуждены поднять цены на лекарства.

Культура и искусство. Организаторам концертов и других культурно-массовых мероприятий придется также повышать стоимость билетов.

Креативная индустрия. Среди них – производители мыла, косметики и других локальных брендов, которые работают с физлицами. Импортное сырье уже создает валютные риски, а новые налоги могут полностью их «убить».

В перечне оказалось и мелкое производство. Речь идет о небольших предприятиях по выпуску макаронных изделий, текстиля и других товаров. Отмечается, что этот бизнес не может себе позволить содержать бухгалтера для работы на общеустановленном режиме.

«Многие из них вынуждены будут закрыться, что противоречит цели поддержки местного производителя», – отметили в НПП.

Под запрет попала и рекламная деятельность. Среди них – мелкие конторы полиграфии по распечатке буклетов и иной документации. Помимо этого, реформа коснулась электромонтажников, сантехников, плотников и других рабочих профессий.

