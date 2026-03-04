1 марта 2026 года в Казахстане завершился переходный период по выбору режима налогообложения. Предприниматели окончательно определились с тем, по какой системе будут работать дальше. Об этом сообщает Комитет государственных доходов.

По данным государственных органов, более 1,2 миллиона предпринимателей выбрали специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации. Этот формат стал самым востребованным среди представителей малого и среднего бизнеса.

Применять упрощённую декларацию могут предприниматели, чей годовой доход не превышает 600 тысяч МРП, что составляет примерно 2,6 миллиарда тенге.

Среди основных преимуществ режима:

отсутствие ограничений по количеству работников, что способствует легализации занятости;

единая ставка корпоративного или индивидуального подоходного налога — 4% (маслихаты могут уменьшать или увеличивать её до 50%);

освобождение от уплаты НДС;

подача декларации и уплата налогов два раза в год.

Такие условия делают ведение бизнеса более простым и предсказуемым для предпринимателей.

Также 346 тысяч граждан применяют специальный режим для самозанятых, из которых 265 тысяч — новые участники системы. Это означает, что сотни тысяч человек вышли из теневой занятости и начали работать официально.

Данный режим могут использовать граждане, если:

их доход не превышает 300 МРП в месяц (около 1,3 млн тенге );

у них нет наёмных работников ;

они не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели ;

занимаются разрешёнными видами деятельности (всего 40 видов);

являются гражданами Казахстана или кандасами, ранее работавшими по патенту или через специальное мобильное приложение.

К преимуществам режима для самозанятых относятся:

отсутствие необходимости регистрации ИП;

освобождение от индивидуального подоходного налога;

единый социальный платёж 4% от дохода, который включает пенсионные, социальные и медицинские взносы.

Как отмечается, завершение переходного периода позволило сформировать более прозрачную структуру налогоплательщиков и сделать систему налогообложения понятнее и удобнее для бизнеса и граждан.

