Бизнесмен украсил село соломой в Костанайской области

Необычная инсталляция появилась в селе Жалгыскан в Костанайской области, передает Tengrinews.kz.

Автор этой задумки — депутат и глава сельского хозяйства Владимир Журжа. Задумка создать в селе вот такую инсталляцию из соломенных фигур у Владимира появилась давно, лет 8-10 назад, во время поездки в Беларусь. Там он и обратил внимание на необычные арт-объекты из соломы. Правда, воплотить в реальность эту идею смог только в этом году, приобретя новое оборудование. С помощью него в хозяйстве смогли производить именно рулонные тюки.

«Все фигуры выполнены из экологически чистых материалов. На их изготовление ушло 25 тонн соломы. Для декора использовались спилы дерева, а штырями из клена тюки закрепляли. Украсили всю композицию дюралайтовой подсветкой, рядом соорудили горку», — рассказал Владимир Журжа.

Для воплощения идеи в жизнь предприниматель пригласил и специалистов в области ландшафтного дизайна. В итоге общими усилиями за неделю в селе вырос сказочный городок. Как говорит Владимир Журжа, трудились всем миром: и дети с внуками помогали, и рабочие.

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Новый год сельчане встречали у соломенных фигур, тут же отметили и рождественский сочельник. Пригласили детей из соседних деревень, водили хоровод вокруг 7-метровой импровизированной елки, запускали салют, устроили экскурсию по животноводству и напоили всех горячим чаем со сладостями. Теперь здесь надеются, что это станет доброй традицией.

«Делаем это для того, чтобы людям сказать, что мы здесь обозначены, мы живые, посмотрите из космоса — мы светимся, работаем, живем, рожаем и любим. Пока у меня есть хлеб в руках, я буду делиться, не будет его — и мысли, наверное, такие в голову приходить не будут. Вот так в небольшом поселке родилась такая сказка под Рождество. Желаю, чтобы все верили в сказку, но за всем этим всегда стоял кто-то реальный и воплощал», — рассуждает Владимир Журжа.

До того как построить эту необычную композицию из тюкованной соломы, предприниматель провел уличное освещение по всему поселку. Владимир Журжа говорит, что и внуков своих приучает к труду и прекрасному. Все делают вместе, в селе живут три его сына и восемь внуков.