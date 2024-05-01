Бизнесмены готовы помочь пострадавшим от паводка Костанайской и Актюбинской областям на 46,5 млрд тенге

Костанайскую область с рабочим визитом посетил вице-премьер Канат Бозумбаев. Он встретился с жителями сел Костанайского района и областного центра, которые сейчас пока не могут вернуться в свои дома, пострадавшие от паводка. По его словам, жилье будут восстанавливать либо покупать за счет спонсорских средств. По последним данным, бизнесмены готовы помочь Костанайской и Актюбинской областям на 46,5 млрд тенге.

В Костанае, Аркалыке, Амангельдинском, Джангельдинском, Карасуском и Костанайском районах еще сохраняется режим ЧС местного масштаба, а в эвакуационных пунктах находятся 160 человек. Все они ждут информацию о том, где они будут жить. Ведь их дома подтопило паводком. Сейчас идет оценка ущерба и состояния домов. По словам вице-премьера Каната Бозумбаева, за счет привлеченных спонсорских средств проблема с жильем будет решена. Крупные предприниматели приобретут и построят 378 домов и еще 638 домов отремонтируют.

«Ресурсов остаточно, акимат проводит оценку, если не будет возможность восстанавливать дома, тогда предприниматели будут покупать дома или квартиры, а если есть возможность восстановить — будем ремонтировать, восстанавливать и еще проговариваем, что в низине не строим, строим на возвышенности», — Канат Бозумбаев,заместительПремьер-министра РК.

А еще Канат Бозумбаев озвучил изменения, которые очень ждали пострадавшие от паводка казахстанцы. Список утраченного имущества расширился. Теперь в него добавились, к примеру, столы и стулья, кастрюли, кровати, насосы. А выплату в 100 МРП теперь могут получить все пострадавшие.

«Вчера штабом принято соответствующее решение, в соответствии с которыми все жители республики, которые попали под паводки, те которые понесли ущерб, не важно какая категория, жители ИЖС, многоквартирных домов, жители дач, все они получат помощь 100 МРП».

При этом в Костанайской области у же начался процесс приобретения квартир пострадавшим. Подписаны больше 50 договоров. Причем, деньги от бизнесменов не будут поступать на счет акиматов. Бизнес сам будет контролировать весь этот процесс. Группа компаний Аллюр направила деньги на строительство 140 домов либо приобретение 96 квартир, а также ремонт 400 домов.

«Это действительно большая стихия и наша компания выделили 3,5 млрд тенге и сейчас вместе, мы будем приобретать квартиры или строить дома. Глава государства правильно говорит, что вся страна должна объединиться, и мы, как бизнес, естественно откликнулись», — Андрей Лаврентьев, председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр».

Всего же по последним данным в помощь пострадавшим от паводков в Актюбинскую и Костанайскую область бизнесмены направили 46, 5 млрд тенге.

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