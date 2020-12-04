Бизнесмены Казахстана просят прописать четкие карантинные правила

Казахстанский бизнес предлагает определить Порядок ограничения деятельности объектов предпринимательской и иной деятельности, утверждаемый постановлением правительства. Он должен содержать сроки, условия, период карантина, перечень субъектов, меры необходимые меры для обеспечения безопасности. Об этом заявил сенатор Даурен Адильбеков на парламентских слушаниях, посвященных вопросам совершенствования госполитики и правового регулирования малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил депутат, пандемия и введение карантинных мер негативно отразились на МСБ.

По официальным данным Миннацэкономики, в период с 1 марта по 1 ноября текущего года ликвидировано 57 тысяч субъекта МСБ, из них субъектов категории микробизнеса 99 % или 56 433, — сообщил Адильбеков.

При этом он напомнил, что в настоящее время ограничение деятельности объектов предпринимательской и иной деятельности устанавливается центральным госорганом или должностным лицом на основании роста количества выявленных случаев заболевания коронавирусом.

Сроки размещения информации о введении карантина не регламентированы. Для предпринимателей такое ограничение деятельности увеличивает риск ведения бизнеса, планирование деятельности. Вопросы вызывает и сам механизм ограничения деятельности. Вот несколько примеров, которые нам приводили предприниматели. Так, ограничили междугородные автобусные перевозки. В тоже время люди перемещаются из города в город на легковых машинах по 5 — 15 человек, есть воздушные и железнодорожные сообщения. Однако автоперевозки закрыты, хотя они выполнили все санитарные требования по загруженности и социальной дистанции, — пояснил депутат.

Также парламентарий привел другой пример.

Вопросы вызывали ограничения деятельности кинотеатров, которые также выполнили 18 требований МВК, но их деятельность ограничена. Ограничение деятельности объектов предпринимательской и иной деятельности негативно отражается на субъектах бизнеса и экономике в целом. Когда вводили режим пандемии, система здравоохранения и население не были готовы к борьбе с COVID-19. Сейчас население обеспечено масками, лекарствами, решены вопросы с койко-местами, с ИВЛ, определились с протоколом лечения. И бизнес спрашивает теперь, когда вводится режим карантина — только ли предпринимательская деятельность является причиной распространения заболевания? – попросил уточнить сенатор.

По его словам, с учетом накопленного опыта во время карантина, бизнес предлагает определить Порядок ограничения деятельности объектов предпринимательской и иной деятельности, утверждаемый постановлением правительства.

Он должен содержать сроки, условия, период карантина, перечень субъектов, меры необходимые меры для обеспечения безопасности, — подчеркнул Адильбеков.

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