Поставщики товаров для реализации в затопленный паводком гипермаркет, не могут получить компенсацию

По закону, чтобы предпринимателей включили в список пострадавших, они должны были иметь договоры аренды с торговым центром. Но ведь по факту бизнесмены не арендовали там помещения, а лишь привозили свой товар на продажу. Ущерб серьезный. По официальным данным, на момент подтопления в магазине оставалась продукция на 600 млн тенге.

В палате предпринимателей Костанайской области озвучили число пострадавших бизнесменов, которые поставляли товар в затопленный гипермаркет «Солнечный» в торгом доме «Апельсин». Их — 198. Причем большая их часть — это небольшие ИП, которые привозили свой товар на условиях его дальнейшей реализации. И сейчас у них серьезные проблемы.

«Текущая редакция на данный момент не предполагает возмещение этого вреда для поставщиков товаров, которые непосредственно не являются арендаторами торговых мест в пострадавших объектах торговли и вот здесь вот очень большой вопрос, который мы хотели с вами обсудить», — Роберт Юсупов, руководитель отдела Палаты предпринимателей Костанайской области.

Их не признают пострадавшими, а ущерб там огромный. По данным представителей «Солнечного», на момент подтопления на полках был выставлен товар на 600 млн тенге. И сейчас бизнесмены не знают, что делать с ним, испорченным.

«Вот у нас алкоголь, повреждены АКМшки на большую сумму мы их не можем не вывести, не утилизировать, мы ничего не можем без спецкомиссии, вот правильно девушка говорит, где должны участвовать налоговая, СЭС, поэтому этот товар мы по законодательству не можем его просто ввести на свалку», — Наталья Жуткова, представитель ТОО «АСТАЛКО».

Причем, как отмечают представители акимата Костанайской области, они все же принимают заявления от таких пострадавших. Список необходимых документов буквально недавно появился на официальных сайтах. Бизнесменам нужно подготовить несколько актов.

«О каком техническом обследовании товара идет речь, если акимат при посещении, не обследует товар, его интересует только основные средства и пострадавшее оборудование. Вот у нас прошло обследование, товар никто не смотрел и мало того, что основная часть товара уже утилизирована, как и для чего будет проводить это обследование и что он будет обследовать, если товара уже нет», — Анна Шрамко, представитель гипермаркета «Солнечный».

В данном случае, юристы рекомендуют бизнесменам сохранять акты утилизации и накладные на их поставку. В палате предпринимателей не скрывают, что часть партнеров торгового центра «Апельсин» не получит компенсацию из бюджета. Но есть надежда на общественные фонды, в которых собираются деньги крупного бизнеса для пострадавших от паводка. И чтобы получить их, у бизнесменов должны быть доказательства о полученных убытках.

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