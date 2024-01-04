Бизнесмены начали требовать наличку с клиентов в Казахстане

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В Комитете государственных доходов Минфина прокомментировали жалобы казахстанцев на требования предпринимателей принимать только наличный расчет, передает корреспондент Tengrinews.kz.
С 1 января 2024 года началась проверка мобильных переводов всех казахстанцев. С этого дня граждане жалуются на отказы предпринимателей принимать онлайн-платежи за реализацию товаров и оказание услуг, требуя наличные деньги.
Редакция Tengrinews.kz обратилась в Комитет госдоходов Министерства финансов с официальным запросом.
В КГД признали, что, несмотря на рост популярности мобильных банковских приложений в последние годы, имеют место случаи, когда отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами за реализованный товар или оказанные услуги. При этом такое требование является незаконным.
«Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR платежом или наличными деньгами (статья 25). За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении — штраф в размере 40 МРП, или 147 680 тенге«, — ответили в пресс-службе КГД.