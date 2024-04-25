Бизнесмены в шоке! На костанайских базах отдыха запрещено жарить шашлыки, готовить блюда в печах и даже пользоваться самоварами

С начала марта этого года в Костанайской области начал действовать запрет на организацию мангальных и костровых зон на территориях, прилегающих к лесному массиву. Теперь все базы отдыха, даже с наличием готовых мест для работы с мангалами, обязаны провести их демонтаж.

Уведомления они уже получили, но не понимают, как им быть дальше. Ведь в конце прошлого года, по их словам, они согласовали схемы размещения мангальных зон с лесничими.

«На этот год эти схемы ранее в декабре месяце согласованы. При этом поступили данные уведомления и лесопользователи находятся в недоумении и хотелось бы пояснить со стороны человеческой, сама специфика осуществления данного бизнеса люди подъезжают подразумевает специально отведенные места где готовят еду в том числе и на мангалах», — говорит представитель инициативной группы леспопользователей Алексей Михеев.

Владельцы баз отдыха обеспокоены тем, что уже несут убытки из-за новых требований. А немало из них взяли кредиты на то, чтобы начать свое дело.

«У меня вопрос к госорганам. Дальнейшие планы у вас какие? Вы нам дали уведомления, с которыми мы даже не можем обратиться в суд, так как у нас сезон начался, люди к нам приезжают, они просто недоумевают, что происходит в нашей стране, то есть в других регионах по Казахстану люди все отдыхают, жарят, у них все нормально, специальные места оборудованы, места и бизнес работает», — возмущен бизнесмен Алибек Ахметбек.

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области отмечают, главная цель правил — недопущение пожаров в лесах, и смягчение норм в правилах не предусматривается. Более того, охрана лесозон будет усилена.

«Организованы дополнительные патрульные группы, приобретены дополнительные патрульные машины, мы все что касается пригородного лесного хозяйства, это зеленая зона города Костанай, поэтому усиленный контроль и наши патрульные группы, вот вы говорите акт неправильно составлен, мы теперь будем каждый день находится в этих зонах отдыха и каждый день лесник будет стоять и каждый день будет фиксировать», — говорит и.о. заместителя руководителя пригородного лесного хозяйства Самат Хусаинов.

При этом бизнесмены подчеркивают, что этот запрет может выйти боком, потому что, если людям запретят разводить костер на базе отдыха, то они будут это делать в других, неустановленных местах в лесах

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