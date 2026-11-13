Бизнесу может не хватить денег на налоги в 2027 году — Барышев





Предприниматели могут столкнуться с нехваткой средств на уплату налогов весной 2027 года, если запрет на B2B-вычеты не отменят. Такое мнение высказал предприниматель и эксперт Максим Барышев, сообщает LS.

По его словам, одна из главных задач — вернуть возможность учитывать в вычетах расходы по сделкам с предпринимателями, работающими на упрощённом режиме. Это касается в том числе аренды офисов.

«Если этого не сделать сейчас, то предприниматели, которые еще не закрылись и работают, в 2027 году, примерно в марте, столкнутся с нехваткой денег на оплату налогов, потому что должны будут заплатить подоходный налог по сделкам с упрощенкой», — считает Барышев.

Эксперт также предложил объединить налоги и обязательные платежи, связанные с зарплатой, и снизить общую нагрузку. Ещё одно предложение касается пересмотра сопоставительного контроля, по результатам которого, по его словам, могут ограничить операции по счетам и приостановить выписку электронных счетов-фактур.

Как сообщил Барышев, изменения в Налоговый кодекс должны подготовить до конца ноября для последующего обсуждения в Курултае. Он рассчитывает, что предложения войдут в первый пакет поправок, а отмену запрета на B2B-вычеты распространят на отношения с 1 января 2026 года.

Кроме того, эксперт подтвердил свой прогноз о закрытии более 300 тысяч добросовестных предпринимателей из-за изменений налогового законодательства. По его оценке, среди прекративших деятельность есть действовавшие бизнесы с годовым оборотом около 10 млн тенге.

Барышев подчеркнул, что сохранение работающих предприятий должно стать приоритетом, поскольку новые бизнесы сталкиваются с высоким риском закрытия в первые годы.