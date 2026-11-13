Квартира под сдачу или депозит: финансист объяснила, что нужно сравнить перед покупкой





Казахстанцам, планирующим купить квартиру для сдачи в аренду, стоит сопоставить её доходность с доходом от банковского вклада. Такое мнение выразила председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова, сообщает Informburo.kz.

По её словам, если квартира приносит 6% годовых, сберегательный депозит может оказаться выгоднее. Для сравнения она привела ставки по годовым сберегательным вкладам на уровне 15–17%.

При расчёте доходности жилья необходимо учитывать не только арендные платежи, но и расходы на содержание квартиры, ремонт и возможные непредвиденные ситуации.

«Стоимость аренды может упасть, что-то может произойти с квартирой», — отметила Бахмутова.

В числе рисков она назвала затопление жилья, а также случаи, когда арендаторы заливают соседей снизу. Кроме того, квартира постепенно изнашивается и требует поддерживающего ремонта. По оценке финансиста, при покупке жилья в старом доме рисков больше.

Предприниматели, приобретающие коммерческую недвижимость, также оценивают потенциальный доход от конкретного объекта. Его доходность зависит в том числе от класса. Некоторые объекты, например люксовые, покупают в расчёте на рост стоимости.

Бахмутова также напомнила о фондах недвижимости, доступных частным инвесторам. Они объединяют средства нескольких участников и позволяют распределить риски.