Более 5 тысяч случаев ОРВИ за неделю: в Костанайской области растёт заболеваемость

В Костанайской области за последнюю неделю зарегистрировали 5466 случаев ОРВИ. Это на 10,5% больше, чем неделей ранее. Более половины заболевших — дети до 14 лет.
С начала эпидемиологического сезона, с 1 октября, в регионе выявили 31 177 случаев простудных инфекций.
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидсезона отмечается рост заболеваемости на 6%. Случаев гриппа не зарегистрировано», — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумова.
В регионе практически завершена прививочная кампания против гриппа, стартовавшая 7 октября. Для неё закупили 80 тысяч доз вакцины «Гриппол» российского производства. Прививки получили около 75 тысяч человек — 93% от числа подлежащих вакцинации.
Также с 26 октября в Казахстане действует SMS-оповещение о проведённой вакцинации. По словам Гулим Досумовой, получатель сообщения может подтвердить или опровергнуть информацию о прививке.
Специалисты напоминают о профилактике: регулярном мытье рук, проветривании помещений и сокращении посещений мест массового скопления людей в период роста заболеваемости.
При первых признаках недомогания врачи рекомендуют оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.
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