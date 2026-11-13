Почти 80 млн тенге потратили на ремонт подземного перехода в Костанае





В Костанае завершили ремонт подземного перехода на остановке «Второй подъём» в районе КЖБИ. Работы заняли около месяца и обошлись почти в 80 млн тенге. Это уже второй обновлённый подземный переход в городе.

В переходе заменили напольное покрытие, облицевали стены натуральным гранитом и отремонтировали лестницы. Установили освещение, датчики движения, систему обнаружения дыма и четыре камеры видеонаблюдения. Камеры подключили к ситуационному центру «Айкомек».

По словам главного специалиста отдела ЖКХ акимата Костаная Айбека Багдата, на лестницах предусмотрели металлические направляющие для колясок, обновили поручни, а внутри уложили тактильную плитку для людей с нарушениями зрения.

Жители положительно оценили освещение и внешний вид перехода. Однако одна из горожанок обратила внимание на крутой спуск, который, по её мнению, затрудняет передвижение людей на инвалидных колясках.

«Устраивает. Хорошо, красиво, удобно, светло. Заходишь — свет включается. Вот, единственное, я что заметила, вот для людей с инвалидностью этот спуск очень крутой, я считаю», — поделилась жительница.

На выполненные работы действует двухлетняя гарантия местного подрядчика. Содержанием перехода займётся организация, обслуживающая район КЖБИ. Эти расходы предусмотрены в двухгодичном договоре.

В прошлом году аналогичный ремонт провели в подземном переходе в районе КСК. Переход в районе ГАИ планируют обновить в следующем году.

Ещё один, четвёртый по счёту подземный переход строят возле «Костанай-Плазы». Работы ведёт частный застройщик, возводящий рядом гостиницу. После завершения строительства объект передадут на баланс акимата.