До 150 тысяч на всю семью: что показал опрос о доходах казахстанцев





Почти 28% участников опроса Национального банка сообщили, что общий доход их семьи не превышает 150 тысяч тенге в месяц. Более половины респондентов не имеют личных накоплений, а почти треть отметила ухудшение материального положения за последний год, передает finratings.kz

На какие доходы живут семьи

Общий месячный доход до 150 тысяч тенге указали 27,9% опрошенных. За месяц доля этой группы выросла на 2,1 процентного пункта — с 25,8%.

Самой многочисленной стала категория с семейным доходом от 150 001 до 300 тысяч тенге — 30,4%. Таким образом, у 58,3% участников исследования доход всей семьи составляет не более 300 тысяч тенге в месяц.

При этом результаты нельзя напрямую использовать для оценки бедности: одинаковая сумма обеспечивает разный уровень жизни в зависимости от числа членов семьи.

Накопления есть менее чем у трети

Об отсутствии личных сбережений сообщили 58% респондентов. Накопления имеют 28,8%, ещё 13,2% затруднились ответить.

По сравнению с предыдущим месяцем доля участников без сбережений сократилась с 60,3% до 58%. Однако большинство опрошенных по-прежнему не располагают финансовым запасом на случай непредвиденных расходов.

Материальное положение чаще ухудшалось, чем улучшалось

За последние 12 месяцев финансовое положение семьи ухудшилось у 31,3% участников исследования. Об улучшении сообщили 14,8%, а 48,9% не заметили изменений.

В ближайший год улучшения ожидают 29,5% респондентов. Ухудшения опасаются 19,7%, ещё 33,2% считают, что ситуация останется прежней. Эти ответы отражают настроения участников опроса, а не прогноз изменения реальных доходов.

Почему это не показатель уровня бедности

По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2026 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 5%.

Этот показатель нельзя напрямую сопоставлять с результатами исследования Нацбанка. Официальная статистика учитывает доходы, используемые на потребление, в расчёте на одного человека и состав домохозяйства. Опрос отражает оценку общего семейного дохода и наличие личных накоплений.

При этом реальные денежные доходы населения во втором квартале выросли лишь на 0,7% в годовом выражении, а на продукты питания приходилось 50,5% денежных расходов домохозяйств.

Результаты опроса не означают, что почти 60% казахстанцев относятся к бедным. Однако они указывают на ограниченный финансовый запас у значительной части участников: неожиданные траты или потеря дохода могут вынудить их обращаться за займами.

109 километров трассы до границы Костанайской области открыли после ремонта На автодороге Жезказган — Аркалык — Петропавловск завершили средний ремонт участка протяжённостью 109 километров. Движение...