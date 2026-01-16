Казахстанскому бизнесу не стоит торопиться с релокацией за рубеж. Управляющий директор AERC Евгения Пак специально для LS сравнила налоговые условия в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и России и объяснила, почему низкие ставки сами по себе не делают страну привлекательной для предпринимателей.

Низкие налоги — не универсальное решение

По уровню корпоративного подоходного налога (КПН) лидируют Кыргызстан и Узбекистан: 10% и 15% соответственно. В Казахстане ставка составляет 20%, а для банков и игорного бизнеса — 25%. В России с 2026 года налог на прибыль повышен до 25%.

Еще заметнее разница по НДС. В Казахстане он увеличен до 16%, в России — до 22% (ранее 20%), тогда как в Узбекистане и Кыргызстане ставка остается на уровне 12%.

При этом, как подчеркивает Евгения Пак, сравнивать страны только по базовым налоговым ставкам — ошибка.

«Формально Кыргызстан выглядит самой низконалоговой юрисдикцией. Но оценивать условия для бизнеса только по ставкам — все равно что выбирать банк по логотипу», — отмечает она.

Экономист обращает внимание: предпринимателям важны не только нормы Налогового кодекса, но и качество администрирования, предсказуемость правил, нагрузка на фонд оплаты труда, частота проверок, а также практика возврата НДС и предоставления вычетов.

Поэтому налоговая конкуренция между странами идет не столько через базовые ставки, сколько через специальные режимы, институциональные условия и совокупную стоимость ведения бизнеса. Для компаний, ориентированных на масштаб рынка, стабильность и прогнозируемость, Казахстан в 2026 году остается одним из наиболее сбалансированных вариантов — даже с учетом роста НДС.

Размер рынка имеет значение

Отдельную роль играет емкость рынка и платежеспособный спрос. ВВП Узбекистана в долларовом выражении примерно вдвое меньше, чем у Казахстана, что для части бизнеса объективно сужает потенциальную нишу.

В то же время компании с высокой мобильностью — в сфере услуг, IT или торгового посредничества — могут меньше зависеть от границ рынка. Для них Узбекистан и Кыргызстан действительно выглядят привлекательнее по налоговым режимам. Однако и здесь, по словам эксперта, важно учитывать кадровые ограничения и регуляторные риски.

Что касается России, то в 2026 году она все меньше воспринимается как конкурентная юрисдикция для нового бизнеса. Последовательное повышение налогов, сокращение льгот и усиление фискального давления заметно ухудшают условия предпринимательской деятельности.

Массовая релокация — скорее миф

Евгения Пак считает, что разговоры о массовом переезде казахстанского бизнеса в соседние страны сильно преувеличены. Реальные релокации возможны лишь тогда, когда компания готова перенести не только регистрацию, но и центр управления, персонал, операционные процессы и экономические риски.

Поэтому в ближайшей перспективе речь идет скорее о точечных кейсах — прежде всего в сегментах с низкой стоимостью комплаенса и слабой территориальной привязкой клиентов: онлайн-услугах, консалтинге, части IT.

В Узбекистане, например, с 2026 года ИП и самозанятые с оборотом до 1 млрд сум будут платить всего 1% с оборота, что делает малый бизнес особенно конкурентным. В Кыргызстане также широко применяются упрощенные режимы с пониженными ставками.

Однако, как и в Казахстане, такие режимы сопровождаются ограничениями по видам деятельности, оборотам и требованиям к учету. Часто именно эти условия сводят потенциальную налоговую экономию на нет.

Показательно, что порог обязательной регистрации по НДС в Узбекистане сейчас составляет 1 млрд сум — около 42 млн тенге, что сопоставимо с казахстанским порогом в 43 млн тенге.

ФОТ и кадры — скрытые издержки

Отдельный блок рисков связан с нагрузкой на фонд оплаты труда. Итоговая стоимость сотрудника формируется не только из подоходного налога, но и обязательных взносов работодателя.

В Казахстане с 2026 года ставка соцналога снижена с 11% до 6%, но при этом увеличены пенсионные взносы работодателя до 3,5%. Одновременно вырос базовый налоговый вычет по ИПН — с 14 до 30 МРП. Как в итоге меняется совокупная нагрузка, зависит от специфики бизнеса и применяемых льгот.

Если смотреть только на формальные ставки и уровень зарплат, Узбекистан и Кыргызстан выглядят более доступными для найма. Однако возникает другой вопрос — наличие квалифицированных кадров. Если нужных специалистов нет, бизнесу придется перевозить персонал, а это уже совершенно другой уровень затрат.

Формальный переезд — повышенные риски

Эксперт также обращает внимание на риски двойного налогообложения. Формально они снижаются благодаря действующим соглашениям между странами, но на практике многое зависит от подтверждения резидентства, статуса фактического получателя дохода и наличия постоянного представительства.

Наибольшие проблемы возникают, когда компания переезжает формально, а фактическое управление и деятельность остаются в прежней юрисдикции. В таких случаях возможны споры о резидентстве и праве на льготы, что значительно увеличивает издержки.

Именно поэтому, подчеркивает Евгения Пак, массовый исход бизнеса из Казахстана маловероятен — далеко не каждая компания способна пройти полноценную релокацию.

Казахстан: болезненно, но с возможностью корректировок

Комментируя примеры успешного переезда российского бизнеса в Узбекистан и Кыргызстан, эксперт отмечает, что они связаны не только с налогами, но и с санкциями, дефицитом кадров и снижением спроса внутри России.

Для Казахстана ситуация иная. Повышение налогов и новый Налоговый кодекс действительно осложнили работу, особенно в B2B-секторе. Однако в октябре 2025 года власти оперативно приняли ряд послаблений: сократили перечень запрещенных видов деятельности и отменили камеральный контроль и проверки для малого и микробизнеса с 1 января.

С одной стороны, это стало признанием ошибок. С другой — показало готовность правительства корректировать реформы.

«В этих условиях для многих компаний рациональнее сначала адаптироваться к новым правилам в Казахстане и дождаться возможных корректировок, чем поспешно рассматривать переезд в другие юрисдикции», — резюмировала Евгения Пак.

Мороз без передышки: прогноз в Костанайской области В Костанайской области в ближайшие сутки сохранится морозная и сухая погода. По прогнозу синоптиков, осадков...

Грядет обширный антициклон: какой погоды ждать Обширный антициклон с центром над Сибирью в предстоящие выходные продолжит удерживать морозную погоду в северных...