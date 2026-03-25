Бизнесу придётся сокращать персонал из-за новых налогов — прогноз

В Казахстане компании могут начать сокращать сотрудников и пересматривать расходы на фоне налоговой реформы. Такой прогноз озвучил глава Учет.kz Максим Барышев, оценивая последствия нового Налогового кодекса, передает lsm.kz
Снижение доходов и рост цен
По словам эксперта, доходность бизнеса уже снизилась — дивиденды сократились примерно на 42% по сравнению с прошлым годом. В текущих условиях предприниматели, вероятно, будут вынуждены повышать цены, что может привести к снижению спроса.
Оптимизация и риск роста безработицы
В ответ на падение покупательской активности бизнес начнёт оптимизировать процессы: сокращать персонал, избавляться от неэффективных сотрудников и усиливать команду более продуктивными кадрами. Это может повлиять на уровень занятости, который сейчас составляет около 4,6%.
До 300 тысяч компаний под угрозой
По оценке Барышева, в ближайшие два года в стране могут закрыться до 300 тысяч предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, а также микро- и малый бизнес.
Эксперт выделяет три ключевые причины:
— банкротство из-за возросшей налоговой нагрузки
— смена формата бизнеса и перерегистрация
— ликвидация компаний, ранее использовавшихся для налоговой оптимизации
Какие отрасли пострадают сильнее
Наибольшие риски ожидают сферу торговли и общественного питания, особенно сегмент с высоким средним чеком. Также под ударом могут оказаться небольшие производственные предприятия и поставщики, работающие с розничными сетями.
Рост нагрузки на бизнес
Дополнительное давление на компании оказывают как внутренние факторы, включая рост заработных плат, так и внешние — увеличение налогов и удорожание сырья. В среднем налоговая нагрузка сохраняется на уровне около 19%, однако для отдельных предприятий может достигать 20–25%.
Как бизнесу выжить
Эксперт считает, что предпринимателям необходимо более тщательно планировать финансы, оптимизировать процессы и устранять неэффективность. Часть компаний сможет воспользоваться льготами специальных экономических зон и инструментами Astana Hub, однако такие возможности доступны ограниченному числу бизнеса.
В числе ключевых мер поддержки он называет доступ к льготному финансированию, государственные закупки и повышение финансовой грамотности предпринимателей.
