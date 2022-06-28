Бэмби в Костанае. Необычный питомец поселился в приюте для бездомных животных

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Бэмби в городе. Вот уже две недели в приюте для бездомных животных «Костанай Зоопульс» живет необычный питомец.
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Необычный постоялец появился в ЗОО Пульсе. Костанаец, гуляя в лесу, нашел новорожденного олененка, и, не имея возможность его выхаживать, решил сдать в приют.
«Привез, оставил, то есть он у нас даже на ногах какое-то время не стоял. Он был немощный. Видать что только новорожденный. Глаза были такие затуманенные у него. Он как бы смотрел и просил о помощи, мы начали тоже все ухаживать, кормить», — рассказала председатель ОО «Костанай ЗОО Пульс» Виктория Машадиева.
Определить, чей именно это детеныш, оленя или косули, ветеринарам пока не удалось. Однако у малышки «Бэмби» уже пробиваются рожки и проступили пятнышки. Проявляет она и характер. Соску сосет по желанию, а если что-то ей не по нраву, то может и боднуть. Однако, привязана «Бэмби» к людям очень сильно. На прогулке не отходит далеко, сторонится других животных. Чтобы олененок не забывал родную стихию, его вывозят погулять и в лес.
«Сейчас у нас прогулки в лес есть. Мы 2-3 раза в неделю выезжаем, чтобы он понюхал воздуха лесного, покушал, травки пощипал. И естественно мы на улице целый день гуляем. Он ручной, приучен к нам уже, к людям, приучен к рукам», — говорит Виктория.
Пока расставаться с «Бэмби» не планируют. К слову, здесь в ЗОО Пульсе уже есть опыт выхаживания самых разных животных и птиц. Когда-то здесь жили лисята, раненные лебедь и сова.
«Мы планируем пока у себя держать. Для восстановления, чтобы он окреп, встал на ноги. Потому что когда ставим его, допустим выносим, он раз и раздвигается, то есть силу у него нету еще, крепости. Получая молоко вот это, 6%, козье молоко оказывается его очень тяжело в городе найти, но мы стараемся, находим. Не хватает ем увидать. Кроме того, мы травку рвем, зерно уже начали давать», — делится Виктория Машадиева.
Дальнейшая судьба «Бэмби» пока неизвестна. Выпустить его в дикую природу уже не представляется возможным. Ведь он ручной и доверяет людям. Сейчас в ЗОО Пульсе ищут контактные зоопарки и заповедники, в которых запрещена охота. Возможно именно там он и обретет новый дом.
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