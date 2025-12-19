На очередной сессии областного маслихата депутаты утвердили параметры бюджета на ближайшие три года. По озвученным данным, только объем расходов на 2026 год превысит 500 млрд тенге. Приоритетом, как подчеркнули специалисты, остаётся социальная сфера: на социальную защиту уже предусмотрено не меньше 19,5 млрд тенге.

Соцподдержка: центры семьи и реабилитация детей

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Ильясхан Амирбеков сообщил, что в бюджете заложены средства на содержание учреждений социальной поддержки. В частности, 241 млн тенге предусмотрен на работу КГУ «Центр поддержки семьи» в городах Лисаковск, Костанай и в Житикаринском районе. Еще 687 млн тенге направят на содержание реабилитационного центра для детей с инвалидностью.

Здравоохранение: ремонт больниц и поддержка медработников

Значительный блок расходов касается медицины. По словам Ильясхана Амирбекова, на текущий ремонт 31 медицинской организации планируется направить 1,6 млрд тенге.

Отдельно обозначена социальная поддержка работников системы здравоохранения: на эти цели предусмотрено 325 млн тенге. Кроме того, еще 100 млн тенге выделяют на повышение квалификации врачей.

Спорт и инфраструктура: аквапарк и Дворец спорта

Глава региона отметил, что в 2026 году больше средств, чем обычно, направят на развитие физической культуры. Планируется завершить строительство центра настольного тенниса, аквапарка «Осьминог», а также приступить к возведению Дворца спорта.

АПК: 6,7 млрд тенге на фермы и откормплощадки

Продолжится и финансирование сельского хозяйства — около 6,7 млрд тенге. В эту сумму входит, в том числе, строительство молочно-товарных ферм и откормочных площадок.

