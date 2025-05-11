В министерстве нацэкономики рассказали LS о том, что будет с бюджетом при колебаниях цен на нефть.
По информации ведомства, для каждого сценария развития экономики предусматриваются расчеты параметров бюджета и Нацфонда, а также меры по обеспечению сбалансированности бюджета. В том числе для ситуации при среднегодовой цене $50 или $60 за баррель и др.
«В зависимости от сценария для поддержки роста экономики предполагается сохранение расходов на проекты строительства и модернизации транспортной (автодороги, ж/д пути и т.д.), жилищно-коммунальной (энергосети, теплосети, газификация, водоснабжение и т.д.), энергетической инфраструктуры», – отметили в МНЭ.
Кроме того, ведомство вместе с министерством финансов и администраторами бюджетных программ ведет анализ и подготовку предложений по оптимизации расходов.
«На сегодня решение об уточнении прогноза социально-экономического развития на 2025-2029 годы (ПСЭР) не принято. В случае необходимости показатели ПСЭР и бюджетные параметры будут уточнены в зависимости от реализации сценариев», – подчеркнули в министерстве.
Ранее министр нацэкономики Серик Жумангарин заявил о том, что они начали расчеты для сценария с ценами на нефть в $55 и даже $50.
Напомним, что из-за новой торговой политики администрации президента США в начале апреля 2025 года Brent пробил отметку в $60 за баррель и успел опуститься до $58-59. Затем стоимость нефти немного восстановилась, однако накануне цены на сырье вновь продемонстрировали снижение.
Тем временем в AERC ожидают, что в текущем году дефицит госбюджета страны составит 3,68 трлн тенге, или (-)2,4% к ВВП. Прогноз пересмотрен в сторону большего дефицита по сравнению с январским обзором (3,37 трлн тенге) из-за увеличения ожидания по затратам.
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