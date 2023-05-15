Бюджетные места, активная студенческая жизнь и современные лаборатории: почему абитуриенты Казахстана выбирают Омский политех?

Омский государственный технический университет приглашает абитуриентов на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в одном из ведущих технических вузов России.

В 2023 году он подготовил более 2 500 бюджетных мест по 88 направлениям подготовки – от машиностроения и нефтехимии до креативных индустрий.

Находится вуз в Омске – городе-миллионнике, центре развития промышленности и приборостроения Сибири. ОмГТУ является самым крупным в регионе – численностью свыше 14 000 студентов, 1200 из которых – иностранные граждане. Единый часовой пояс, прямое транспортное сообщение, непосредственное соседство делают его одним из самых популярных среди абитуриентов Казахстана.

Преимущества обучения

Омский политех обладает значительным инновационным потенциалом и играет важную роль в экономическом и культурном развитии региона. Он осуществляет фундаментальные исследования в актуальных научных областях и выступает площадкой для проведения международных форумов и конференций, инженерных олимпиад, научных сессий и других крупных мероприятий, участие в которых принимают студенты.

Имеет вуз и развитые партнерские отношения с крупными предприятиями и организациями по всей России, они плотно интегрированы в учебный процесс. Это ПАО «Газпром», группы компаний «Ростех», «Роскосмос», АО «Транснефть – Западная Сибирь», ГК «ЭФКО» и другие. Тесное сотрудничество позволяет обучающимся вести проектную и научно-исследовательскую деятельность, а также еще во время обучения получить практические навыки, которые пригодятся в будущей профессии.

В ОмГТУ созданы все условия для самореализации в науке, спорте, культурной, общественной сферах и волонтерском движении. Здесь находится единственная в городе университетская Точка кипения, собственный бассейн и другие спортивные локации, функционирует медиацентр. Иностранным обучающимся предоставляются комфортабельные общежития, которые расположены в шаговой доступности от учебных корпусов.

Чем гордится ОмГТУ?

Технический университет стал первым вузом Омска, включенным в программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Большое внимание при ее реализации отводится сотрудничеству со странами Центрально-Азиатского региона. На данный момент вузом подписано свыше 30 соглашений с образовательными организациями и индустриальными партнерами Республики Казахстан.

Политех также является единственным учебным заведением региона, вошедшим в

ТОП-100 Национального агрегированного рейтинга, в международный предметный рейтинг RUR, а также в список лучших вузов мира от Times Higher Education и ТОП-30 по России по версии портала HeadHunter.

Как поступить?

Участвовать в конкурсе на бюджетное место иностранные граждане могут на общих с гражданами России основаниях. Помимо этого, абитуриентам представлена возможность поступить на любое интересное им направление на платной основе. Узнать подробнее об особенностях приемной кампании 2023 года и поступлении можно по ссылке, а также по почте: [email protected], либо по телефону: +7 (3812) 72-90-55. Онлайн-консультации доступны в группе ВКонтакте.

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