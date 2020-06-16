Бюрабекова: Вакцинация — самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний

Вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова высказалась о вакцинации детей, передает zakon.kz.

Вакцинация на сегодняшний день является самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинация ежегодно защищает более 3 млн жизней людей, — сказала Людмила Бюрабекова во время онлайн-конференции по обсуждению вопроса введения обязательной вакцинации в Казахстане.

Своим мнением также поделилась министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева, которая выделила актуальность данного вопроса.

Речь идет о некоторых пунктах проекта республиканского Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», касающиеся проведения профилактических прививок. Должна отметить, что мы выбрали эту тему не просто потому, что она актуальна, она чрезвычайно важна с точки зрения разъяснения и доведения до каждого гражданина очевидной необходимости закрепления этих мер на законодательном уровне, — подчеркнула министр.

По ее словам, переоценить важность вакцинации достаточно сложно, особенно в период, когда весь мир борется с пандемией коронавируса.

С огромным нетерпением ждем положительных результатов разработки вакцины. В то же время есть и противники идеи, мнение которых нельзя абсолютно игнорировать. Ведь многие против не самой вакцинации, а ее качества. Новый Кодекс как раз и обуславливает все эти нюансы, вводя четкие механизмы ответственности, в том числе за некачественную вакцинацию, — добавила Аида Балаева.

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