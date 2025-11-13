В Костанае едва установленный остановочный павильон на проспекте Назарбаева был повреждён уже на второй день. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев, комментируя участившиеся случаи вандализма в отношении городской инфраструктуры.

«У нас новый остановочный павильон по ул. Назарбаева. Только поставили. На второй день её сломали уже. Я не знаю, там вроде и скамейка такая не маленькая», — сказал Жундубаев.

По словам акима, повреждения остановок носят системный характер: бьют стёкла, мнут конструкции, разукрашивают, вырывают элементы. Нередко хулиганские действия совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

«У нас стёкла выбивают, в прошлом году из травматического пистолета стреляли. Установили потом их. Один головой разбил — бился там, как раз касается в алкогольном опьянении. Кто-то просто пинает. Вы посмотрите. Культура должна какая-то быть. Остановки смотришь — где-то помята. Это не бетонные, ни железные остановки. Бьют, пинают, стекла красят, вырывают. Не знаю для чего прыгают на этих скамейках. За это надо привлекать и демонстративно показывать этих людей. Это же порча госимущества. С одной стороны просят поставить хорошую остановку — поставишь, особенно на краю, — начинается вандализм какой-то», — подчеркнул аким.

Градоначальник отметил, что город тратит значительные средства на обустройство и обновление остановочных павильонов и рассчитывает на ответственное отношение жителей к общественному имуществу. В отношении вандалов он призвал применять меры ответственности и публично освещать факты привлечения к наказанию, чтобы пресечь повторение подобных случаев.

