Благодарность реабилитологу Александру Германовичу Гаценбеллеру





В преддверии Дня медицинского работника жители Костанайской области продолжают делиться словами благодарности в адрес врачей, которые помогают своим пациентам возвращаться к полноценной жизни.

Искреннюю признательность выразила пациентка врачу-реабилитологу Александру Германовичу Гаценбеллеру. По её словам, за помощью к специалисту она обращалась уже не раз после различных травм и каждый раз убеждалась в его высоком профессионализме и внимательном отношении.

Автор обращения отмечает, что врач всегда тщательно подбирает индивидуальную программу реабилитации и лечебной физкультуры, учитывая особенности состояния пациента и этап восстановления. Благодаря такому подходу лечение становится максимально эффективным и помогает быстрее вернуться к привычному образу жизни.

Особую благодарность пациентка выразила за моральную поддержку и умение вселять уверенность в непростые периоды восстановления.

«Отдельное спасибо за поддержку, умение успокоить в сложные моменты и вселить уверенность, что всё обязательно получится. Благодаря опыту, знаниям и внимательному отношению путь к восстановлению становится намного легче», — говорится в обращении.

В завершение автор письма поблагодарила Александра Германовича за труд, терпение и помощь в возвращении к активной жизни, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Спасибо, доктор: слова благодарности стоматологу Наталье Швидко В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают делиться историями о врачах, которым доверяют самое...

Спасибо, доктор: Благодарность Ирине Перекопной и Елене Трубаевой В преддверии Дня медицинского работника жительница Костаная выразила искреннюю благодарность заведующей женской консультацией КГП «Поликлиника...