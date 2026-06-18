Спасибо, доктор: слова благодарности стоматологу Наталье Швидко





В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают делиться историями о врачах, которым доверяют самое ценное — своё здоровье и здоровье близких.

Слова искренней благодарности семья Черкас адресовала стоматологу Наталье Ивановне Швидко, которую называет своим семейным доктором. По словам авторов обращения, уже много лет вся семья доверяет ей здоровье зубов и каждый раз убеждается в правильности этого выбора.

«Доверие не появляется просто так. Оно складывается из десятков маленьких моментов: спокойного голоса, уверенных движений, того самого ощущения, что всё будет хорошо, даже если ты пришёл немного встревоженный», — говорится в письме.

Пациенты отмечают, что Наталья Ивановна обладает редким сочетанием высокого профессионализма и искреннего человеческого отношения к людям. Благодаря её внимательности и доброжелательности у пациентов проходит не только боль, но и страх перед лечением.

«Мы всей семьёй не раз вспоминаем её с благодарностью уже после приёмов, дома, когда всё позади. И каждый раз приходим снова с тем же ощущением: мы в надёжных руках», — отмечает семья Черкас.

В завершение авторы письма поблагодарили Наталью Ивановну за многолетний труд, терпение, доброту и заботу о пациентах, пожелав ей крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.

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