Спасибо, доктор: Благодарность Ирине Перекопной и Елене Трубаевой





В преддверии Дня медицинского работника жительница Костаная выразила искреннюю благодарность заведующей женской консультацией КГП «Поликлиника №1», врачу акушеру-гинекологу Ирине Анатольевне Перекопной, а также акушерке Елене Рафкатовне Трубаевой.

По словам автора обращения, на протяжении многих лет она наблюдается у Ирины Анатольевны и высоко ценит её профессионализм, внимательное отношение к пациентам и индивидуальный подход к лечению.

Особую признательность пациентка выразила за помощь во время беременности.

«Своим профессионализмом вы помогли мне выносить здорового ребёнка, а правильно подобранное лечение дало моему организму хороший результат», — говорится в письме.

Тёплые слова благодарности адресованы и акушерке Елене Рафкатовне Трубаевой. Автор отмечает её трепетное отношение к пациентам, поддержку, внимательность и готовность помочь в любой ситуации.

«Вы уникальные специалисты с большим сердцем. Спасибо вам за заботу, поддержку и преданность своему делу», — подчеркнула жительница Костаная.

В завершение она пожелала медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия, профессионального роста и дальнейших успехов в их важной и ответственной работе.

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