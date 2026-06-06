Спасибо, доктор: Благодарность Ирине Перекопной и Елене Трубаевой

В преддверии Дня медицинского работника жительница Костаная выразила искреннюю благодарность заведующей женской консультацией КГП «Поликлиника №1», врачу акушеру-гинекологу Ирине Анатольевне Перекопной, а также акушерке Елене Рафкатовне Трубаевой.
По словам автора обращения, на протяжении многих лет она наблюдается у Ирины Анатольевны и высоко ценит её профессионализм, внимательное отношение к пациентам и индивидуальный подход к лечению.
Особую признательность пациентка выразила за помощь во время беременности.
«Своим профессионализмом вы помогли мне выносить здорового ребёнка, а правильно подобранное лечение дало моему организму хороший результат», — говорится в письме.
Тёплые слова благодарности адресованы и акушерке Елене Рафкатовне Трубаевой. Автор отмечает её трепетное отношение к пациентам, поддержку, внимательность и готовность помочь в любой ситуации.
«Вы уникальные специалисты с большим сердцем. Спасибо вам за заботу, поддержку и преданность своему делу», — подчеркнула жительница Костаная.
В завершение она пожелала медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия, профессионального роста и дальнейших успехов в их важной и ответственной работе.
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