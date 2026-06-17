Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников от имени eGov

Пресс-служба Национальные информационные технологии предупредила граждан о новой мошеннической схеме, направленной на получение персональных данных пользователей.
Как сообщили в компании, злоумышленники рассылают сообщения и письма, пытаясь выманить личную информацию под различными предлогами. Казахстанцам показали пример такого обращения и призвали не реагировать на подобные сообщения.
Специалисты рекомендуют не отвечать на письма и сообщения, поступающие с неизвестных или личных номеров телефонов, а также не переходить по содержащимся в них ссылкам.
В НИТ напомнили, что уведомления о статусе государственных услуг пользователи получают только в том случае, если самостоятельно подключили соответствующую функцию.
Кроме того, официальные уведомления от портала eGov направляются исключительно с электронного адреса info@egov.kz.
Граждан призвали соблюдать меры цифровой безопасности и внимательно относиться к защите своих персональных данных.
Также в компании опубликовали разъяснения по вопросам информационной безопасности. Пользователям рассказали, чем отличается информационная безопасность от кибербезопасности, что означает принцип CIA, лежащий в основе защиты данных, а также напомнили о правилах безопасного использования электронной цифровой подписи.
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